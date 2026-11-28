سازمان حقوق بشری حامی حقوق زنان و کودکان با اشاره به حملات ساعات گذشته جنگنده های سعودی به یمن از شهادت کودکان بر اثر این حملات خبر داد.

جوان آنلاین: سازمان انتصاف برای حقوق زنان و کودکان، جنایات انجام شده توسط جنگنده های سعودی را که منجر به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان شده است را محکوم کرد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: بر اثر حملات سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته به استان‌های تعز، صعده، صنعا و حدیده ، ۱۴ نفر شهید و ۲۰ نفر زخمی شده اند. این صحنه غم‌انگیز، میزان رنجی را که غیرنظامیان در نتیجه حملات مداوم متحمل شده‌اند، نشان می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که در میان قربانیان، ۱۲ کودک شهید، ۸ زخمی و یک زن وجود دارد که تأیید می‌کند کودکان و زنان همچنان در میان آسیب‌دیده‌ترین گروه‌ها از این تشدید هستند که نقض آشکار اصول حمایتی است که طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه به آنها اعطا شده است.

انتصاف بیان کرد: هدف قرار دادن غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی و به خطر انداختن جان کودکان و زنان، نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه، به ویژه اصول تمایز، تناسب و اقدامات احتیاطی لازم در طول عملیات نظامی است. این امر مستلزم پاسخگویی قانونی و اطمینان از این است که مسئولان این جنایات از مجازات فرار نکنند.

در این بیانیه باردیگر از سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه خواسته شده است تا به مسئولیت‌های قانونی و بشردوستانه خود عمل کنند، اقدامات فوری برای توقف این اقدامات انجام دهند، حفاظت لازم را برای غیرنظامیان فراهم کنند و برای تضمین احترام به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه تلاش کنند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت یمن تایید کرد که ۱۵ غیرنظامی از جمله دو زن در نتیجه حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به محله بئر ابو شمله در منطقه التحریر صنعا، پایتخت صنعا، زخمی شدند.

انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن، اعلام کرد: ۱۵ غیرنظامی از جمله دو زن در حمله عربستان به این محله زخمی شدند. به خانه‌ها و املاک خسارت وارد شده است.