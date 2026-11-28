مرکز حقوق بشر غزه ضمن هشدار درباره وخامت اوضاع بهداشتی در غزه اعلام کرد که در پی کمبود غذا و آب سالم و گسترش بیماری‌ها، حدود ۱۸ هزار مورد مرگ غیرمستقیم ثبت شده است.

جوان آنلاین: مرکز حقوق بشر غزه روز شنبه هشدار داد که بحران بهداشتی و اپیدمی در نوار غزه در نتیجه محاصره و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در حال تشدید است و محاصره مستمر و پیامدهای نسل‌کشی، شرایط زندگی و سلامت مردم این منطقه را به‌شدت وخیم کرده است.

این مرکز اعلام کرد شمار قربانیان در نوار غزه طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و مرگ‌ومیرها دیگر تنها ناشی از بمباران و تیراندازی نیست، بلکه تخریب بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها، گرسنگی، محرومیت از خدمات درمانی و گسترش بیماری‌های واگیردار را نیز شامل می‌شود.

بر اساس داده‌های وزارت بهداشت غزه، شمار کل مرگ‌ومیرهای ثبت‌شده با علل مختلف از ۶ هزار و ۶۱ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۲۴ هزار و ۶۵۰ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. همچنین نرخ عمومی مرگ‌ومیر در همین بازه زمانی از ۲.۸ به ۱۱.۵۹ مورد در هر هزار نفر رسیده است.

این مرکز حقوق بشری تأکید کرد آمارهای رسمی بیانگر شمار واقعی قربانیان نیست؛ زیرا هزاران نفر همچنان زیر آوار هستند و دسترسی به مناطق گسترده‌ای از غزه و ثبت موارد مرگ‌ومیر در آنها امکان‌پذیر نیست.

برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد نرخ مرگ‌ومیر از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۲۶ مورد در هر هزار نفر، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷ مورد در هر هزار نفر و از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۶ مورد در هر هزار نفر بوده است.

۸۰ هزار شهید و ۱۸ هزار مورد مرگ غیرمستقیم

بر اساس مستندات این مرکز، دست‌کم ۸۰ هزار فلسطینی به‌ طور مستقیم بر اثر حملات رژیم صهیونیستی و گرسنگی به شهادت رسیده‌اند و حدود ۱۸ هزار مورد مرگ غیرمستقیم نیز در نتیجه فروپاشی نظام سلامت، فقدان خدمات درمانی، گسترش بیماری‌ها و کمبود آب سالم، غذا و سرپناه ثبت شده است.

این مرکز تأکید کرد که مرگ‌ومیرهای غیرمستقیم نیز در چارچوب آنچه «قتل تدریجی مرتبط با اقدامات نسل‌کشی» توصیف کرد، قرار می‌گیرند.

در بیانیه این مرکز آمده است که از کار افتادن بیشتر بیمارستان‌ها، کمبود دارو و سوخت و جلوگیری از انتقال بیماران و مجروحان برای درمان، موجب مرگ مبتلایان به بیماری‌های مزمن و بیماران بدحالی شده است که امکان نجات جان آنها وجود داشت.

همچنین سوءتغذیه، ازدحام جمعیت در اردوگاه‌های آوارگان، آسیب دیدن چادرها بر اثر بارندگی و آمیخته شدن فاضلاب با محیط اطراف محل اسکان آوارگان، شرایط مناسبی برای گسترش بیماری‌های واگیردار ایجاد کرده است.

افزایش ابتلا به مننژیت و هشدار درباره بحران اپیدمی

مرکز حقوق بشر غزه در ادامه با هشدار درباره افزایش خطر شیوع بیماری‌ها اعلام کرد وزارت بهداشت این منطقه پس از افزایش شدید موارد ابتلا به مننژیت، وضعیت هشدار اپیدمی اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، شمار موارد ابتلا به مننژیت که در ابتدای سال ماهانه بین ۳۰ تا ۵۰ مورد بود، در اکتبر گذشته به ۲۷۲ مورد افزایش یافته است.

همچنین موارد ابتلا به مننژیت باکتریایی از ۱۰ تا ۲۰ مورد در ماه به ۱۰۸ مورد در اکتبر رسیده است. افزون بر این، تا ۲۴ نوامبر جاری ۱۰۰ مورد جدید ابتلا به این بیماری ثبت شده و شمار جان‌باختگان ناشی از آن از ابتدای سال به ۱۵ نفر رسیده است.

این مرکز کمبود آزمایش‌های تشخیصی و آمیخته شدن فاضلاب با آب آشامیدنی را از عوامل تشدیدکننده خطر شیوع بیماری‌ها عنوان کرد و از جامعه جهانی و کشورهای عضو کنوانسیون منع نسل‌کشی خواست برای برقراری آتش‌بس دائمی اقدام کنند و محدودیت‌های ورود غذا، دارو، سوخت و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر شبکه‌های آب‌رسانی و فاضلاب را بردارند.

این مرکز از سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) نیز خواست طرحی اضطراری برای مقابله با هشدار اپیدمی در غزه اجرا کنند.