جوان آنلاین: جنگ فقط در لحظه انفجار، ویرانی ساختمان‌ها و صدای آژیر‌ها خلاصه نمی‌شود. گاهی عمیق‌ترین پیامد‌های آن را باید در زندگی انسان‌هایی جست‌و‌جو کرد که در میانه بحران، با تهدید‌ها و فقدان‌ها روبه‌رو می‌شوند. انسان‌هایی که باید میان ترس و مسئولیت، حفظ زندگی و دفاع از آنچه برای آینده جامعه اهمیت دارد، راه خود را پیدا کنند. فیلم «آن‌سوی آوار» ساخته محسن منشی‌زاده با همین نگاه به جنگ نزدیک می‌شود. روایتی که می‌کوشد فراتر از صحنه‌های درگیری به اهمیت سرمایه انسانی، جایگاه دانشمندان و نقش همبستگی اجتماعی در روز‌های دشوار بپردازد.



این فیلم را می‌توان تلاشی برای ثبت بخشی از تجربه تاریخی معاصر ایران و بازتاب پیامد‌های جنگ رمضان دانست. تجربه‌ای که تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود و زندگی روزمره مردم، امنیت روانی جامعه، فعالیت علمی و آینده کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. «آن‌سوی آوار» در پی آن است که نشان دهد در روزگار جنگ، آنچه در معرض تهدید قرار می‌گیرد فقط ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها نیستند. گاهی دانش، تجربه، امید و انسان‌هایی که برای پیشرفت جامعه تلاش می‌کنند نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند.

جنگی فراتر از میدان نبرد

محور داستان فیلم، دانشمندی در حوزه تولید داروست. شخصیتی که در شرایط جنگی با تهدید‌هایی روبه‌رو می‌شود و موقعیت او، اهمیت حفظ سرمایه‌های علمی کشور را به یکی از موضوعات اصلی روایت تبدیل می‌کند. انتخاب چنین شخصیتی، به فیلم امکان می‌دهد جنگ را از زاویه‌ای متفاوت به تصویر بکشد. زاویه‌ای که در آن، دانش و تخصص نیز بخشی از دارایی‌های راهبردی یک ملت به شمار می‌آیند. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در بستر تاریخ معاصر ایران قرار دهیم. تجربه کشور نشان داده است که دانشمندان، متخصصان و نیرو‌های علمی فقط فعالان یک حوزه تخصصی نیستند و آنها در ساختن آینده، کاهش وابستگی و تقویت توان ملی نقش دارند. از همین رو، تهدید سرمایه علمی را نمی‌توان فقط مسئله‌ای فردی یا حرفه‌ای دانست. چنین تهدیدی می‌تواند متوجه مسیر توسعه و ظرفیت‌های بلندمدت یک جامعه باشد. فیلم، شخصیت اصلی خود را در حوزه داروسازی تعریف می‌کند، اما معنای فراتر آن به اهمیت همه سرمایه‌های علمی کشور، از جمله دانشمندان هسته‌ای نیز قابل تعمیم است. این پیوند مفهومی، یکی از ظرفیت‌های اثر برای گفت‌و‌گو درباره امنیت ملی و ضرورت صیانت از نیرو‌های متخصص است. بی‌آنکه لازم باشد شخصیت داستان را به حوزه‌ای غیر از تخصصی که فیلم برای او ترسیم کرده، نسبت دهیم.

آزمون همبستگی اجتماعی

یکی از وجوه مهم پرداختن به جنگ، توجه به مردمی است که در متن حوادث قرار دارند. جنگ، زندگی عادی را مختل می‌کند و آثار آن ممکن است مدت‌ها پس از پایان درگیری‌ها نیز باقی بماند. آسیب‌های انسانی، اضطراب، ناامنی، خسارت‌های مادی و دشواری بازگشت به زندگی روزمره، بخشی از واقعیت جنگند؛ واقعیتی که روایت سینمایی از آن نمی‌تواند تنها به لحظه‌های پرتنش میدان نبرد محدود بماند.

در چنین شرایطی، همبستگی اجتماعی معنایی فراتر از یک شعار پیدا می‌کند. همراهی مردم با یکدیگر، حمایت از آسیب‌دیدگان، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای حفظ جریان زندگی از جلوه‌های مهم ایستادگی جامعه است. «آن‌سوی آوار» نیز در امتداد همین نگاه، می‌کوشد تصویری از جامعه‌ای ارائه دهد که در برابر تهدیدها، تنها به واکنش‌های فردی بسنده نمی‌کند و پشتوانه اجتماعی خود را نیز حفظ می‌کند. ارزش پرداختن به این وجه از جنگ در آن است که مخاطب را متوجه نیرو‌هایی می‌کند که شاید در تصاویر رسمی از میدان نبرد کمتر دیده شوند، اما در حفظ انسجام جامعه نقشی اساسی دارند.

یکی از امتیاز‌های «آن‌سوی آوار»، انتخاب موضوعی است که ظرفیت پرداخت دراماتیک و اجتماعی قابل توجهی دارد. با این حال، تبدیل یک موضوع مهم به یک روایت سینمایی اثرگذار، نیازمند شکل‌گیری تدریجی کشمکش‌ها، پرداخت دقیق شخصیت‌ها و ایجاد پیوند عاطفی میان مخاطب و موقعیت‌های داستانی است. در این زمینه، فیلم در بخش‌هایی می‌توانست از ظرفیت ایده اصلی خود بهره بیشتری ببرد. بار دراماتیک اثر در نیمه نخست چندان پررنگ نیست و روایت برای رسیدن به انسجام و کشش لازم به زمان نیاز دارد. این مسئله به معنای کم‌اهمیت‌بودن موضوع یا نادیده گرفتن دشواری تولید اثر نیست، بلکه به تفاوت میان اهمیت یک سوژه و شیوه دراماتیزه‌کردن آن بازمی‌گردد. مخاطب برای درگیرشدن با سرنوشت شخصیت‌ها، علاوه بر آگاهی از خطر‌ها به تجربه عاطفی روشن‌تری از موقعیت و تعارض‌های آنها نیاز دارد.

با این حال، از حدود دقیقه چهلم به بعد، فیلم به شکل محسوسی ریتم بهتری پیدا می‌کند. قصه منسجم‌تر پیش می‌رود و ارتباط میان موقعیت‌ها و مسیر روایت روشن‌تر می‌شود. این تغییر نشان می‌دهد که فیلم از ظرفیت پیشبرد داستان برخوردار است و در نیمه دوم بهتر می‌تواند مخاطب را با خود همراه کند. شاید اگر همین انسجام از دقایق ابتدایی شکل می‌گرفت، تأثیر عاطفی و روایی اثر نیز پرقدرت‌تر می‌شد.

حضور فاطمه در دنیای خیالی دانشمند نیز از تمهید‌هایی است که کارگردان برای نزدیک‌شدن به جهان ذهنی و عاطفی شخصیت اصلی به کار می‌گیرد. این انتخاب می‌تواند دریچه‌ای به سوی وجه انسانی‌تر شخصیت باشد؛ وجهی که در میان تهدید‌های بیرونی و مسئولیت‌های حرفه‌ای ممکن است کمتر مجال بروز پیدا کند. چنین لحظاتی، با وجود ظرفیت‌هایشان زمانی بیشترین اثر را خواهند داشت که ارتباط آنها با مسیر درونی شخصیت و پیشرفت درام روشن‌تر و عمیق‌تر شود.

تلاش برای انتقال اضطراب جنگ

در «آن‌سوی آوار» موسیقی نقش پررنگی در شکل دادن به فضای احساسی صحنه‌ها دارد. در برخی لحظات، موسیقی با هدف افزایش تعلیق وارد می‌شود و می‌کوشد اضطراب و نگرانی موقعیت را به مخاطب منتقل کند. این انتخاب در اصل قابل درک است زیرا فیلم با فضایی سروکار دارد که تهدید، ناامنی و انتظار بخشی از تجربه شخصیت‌هاست.

با این حال، در بعضی صحنه‌ها حضور موسیقی بیش از اندازه برجسته می‌شود و احساس مورد نظر را پیشاپیش به مخاطب اعلام می‌کند. گاهی خود موقعیت، سکوت، صدای محیط و مکث بازیگر می‌توانند تعلیق مؤثرتری ایجاد کنند. استفاده متعادل‌تر از این عناصر می‌توانست به طبیعی‌ترشدن فضای اثر کمک کند و به مخاطب فرصت دهد احساس را از دل موقعیت کشف کند.

با وجود این ملاحظات، باید تلاش کارگردان را برای ساختن فضایی متناسب با شرایط جنگی و انتقال اضطراب شخصیت‌ها در نظر گرفت. فیلم در نیمه دوم، به‌ویژه با بهتر شدن ریتم روایت، در همراه‌کردن مخاطب موفق‌تر عمل می‌کند و مسیر داستانی خود را روشن‌تر پیش می‌برد.

علیرضا جعفری در نقش دانشمند، بازی قابل قبولی ارائه می‌دهد و می‌تواند بخشی از فشار و نگرانی شخصیت را به مخاطب منتقل کند. ایفای نقش شخصیتی که از یک سو با مسئولیت علمی و حرفه‌ای خود روبه‌روست و از سوی دیگر در معرض تهدید‌های بیرونی قرار دارد، نیازمند ایجاد تعادل میان وجه فردی و اجتماعی شخصیت است. جعفری در چارچوب موقعیتی که فیلمنامه برای او فراهم کرده، تلاش می‌کند این دو وجه را به نمایش بگذارد.

در این میان، شخصیت‌پردازی و فرصت‌هایی که فیلمنامه برای بروز لایه‌های درونی نقش فراهم می‌کند، اهمیت زیادی دارد. هرچه جهان شخصی و عاطفی شخصیت روشن‌تر باشد، مخاطب بهتر می‌تواند با او همراه شود و تهدید‌های پیش رویش را نه فقط به‌عنوان بخشی از یک ماجرای بیرونی، بلکه به‌مثابه خطری برای زندگی انسانی او درک کند. حضور فاطمه در جهان خیالی دانشمند نیز از همین منظر قابل توجه است و می‌تواند به گسترش این بعد عاطفی کمک کند.

سینمای استراتژیک و روایت تاریخ برای فهم آینده

«آن‌سوی آوار» را می‌توان در چارچوب تلاش برای شکل‌گیری سینمایی با نگاه راهبردی نیز بررسی کرد. سینمایی که به موضوعاتی فراتر از سرگذشت فردی شخصیت‌ها توجه دارد و نسبت میان امنیت، دانش، هویت ملی و آینده جامعه را به تصویر می‌کشد. اهمیت چنین آثاری در آن است که تاریخ معاصر را به تجربه‌ای قابل لمس برای نسل امروز تبدیل می‌کنند و امکان گفت‌و‌گو درباره پیامد‌های جنگ و مسئولیت‌های اجتماعی را فراهم می‌آورند.

روایت جنگ، اگر تنها به بازنمایی حادثه محدود بماند، بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرد. آنچه به یک اثر ماندگاری می‌بخشد، توجه به انسان‌ها، انتخاب‌ها، رنج‌ها و پیامد‌هایی است که پس از حادثه باقی می‌مانند. به همین خاطر پرداختن به دانشمندان و سرمایه‌های علمی، در کنار نمایش ایستادگی مردم، می‌تواند افق روایت جنگ را گسترده‌تر کند، زیرا آینده یک کشور تنها با عبور از بحران‌های امروز ساخته نمی‌شود، بلکه به حفظ ظرفیت‌های انسانی و علمی آن نیز وابسته است.

البته سینمای استراتژیک زمانی به بیشترین اثرگذاری می‌رسد که پیام خود را در دل یک درام باورپذیر و شخصیت‌های چندوجهی ارائه کند. مخاطب باید بتواند اهمیت موضوع را نه فقط از طریق گفتار و تأکید‌های مستقیم، بلکه از مسیر تجربه شخصیت‌ها و پیامد انتخاب‌هایشان درک کند. «آن‌سوی آوار» با انتخاب سوژه‌ای مهم و قابل تأمل، در این مسیر گام برداشته است؛ مسیری که ظرفیت گسترش و پخته‌تر شدن دارد.

ساخت فیلم درباره جنگ و پیامد‌های آن، به‌ویژه زمانی که موضوع به تاریخ معاصر و تجربه‌های نزدیک جامعه مربوط می‌شود، مسئولیتی جدی و دشوار است. چنین آثاری باید هم به واقعیت‌های تاریخی وفادار بمانند و هم بتوانند از دل آنها روایتی انسانی و سینمایی خلق کنند. تلاش محسن منشی‌زاده و دیگر عوامل «آن‌سوی آوار» برای پرداختن به موضوعی با این اهمیت در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

فیلم در برخی بخش‌ها از نظر ریتم و بار دراماتیک جای کار بیشتری دارد و استفاده پررنگ از موسیقی نیز گاهی از ظرافت انتقال احساس می‌کاهد، اما این ملاحظات نباید اهمیت انتخاب موضوع و تلاش سازندگان برای ثبت بخشی از تجربه جنگ را تحت‌الشعاع قرار دهد. اثر می‌کوشد یادآوری کند که جنگ، تنها ویرانی آن چیزی نیست که در برابر چشم ما فرو می‌ریزد، بلکه تهدیدی برای انسان‌ها، دانش، امنیت و آینده نیز است. «آن‌سوی آوار» بیش از هر چیز یادآور ضرورت دیدن انسان‌هایی است که در روز‌های دشوار، بار مسئولیت را بر دوش می‌کشند؛ مردمی که در کنار یکدیگر می‌ایستند و دانشمندانی که حاصل سال‌ها تلاش و تخصصشان بخشی از سرمایه ملی است. شاید مهم‌ترین پیام فیلم نیز در همین نگاه نهفته باشد: آوار جنگ ممکن است بر زمین بنشیند، اما آنچه یک ملت را به ادامه مسیر امیدوار می‌کند، اراده مردم، پیوند‌های اجتماعی و دانشی است که برای ساختن آینده حفظ می‌شود.