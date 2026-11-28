جوان آنلاین: تئاتر ملی را نمی‌توان فقط به نمایش آثاری با موضوعات تاریخی، اسطوره‌ای یا شخصیت‌های ایرانی محدود کرد. هویت ملی در تئاتر زمانی شکل می‌گیرد که زبان، شیوه روایت، ساختار اجرایی، شخصیت‌پردازی و حتی رابطه میان بازیگر و تماشاگر از تجربه‌های فرهنگی و تاریخی یک جامعه تأثیر پذیرفته باشد. تئاتر ملی فقط بازسازی ساده نمایش‌های کهن نیست و باید آن را تلاشی برای پیوند دادن میراث نمایشی گذشته با نیاز‌ها و صورت‌بندی‌های هنری دوران معاصر است.

تاریخ نمایش در ایران، پیش از شکل‌گیری تئاتر به شیوه اروپایی، مجموعه متنوعی از آیین‌ها و گونه‌های اجرایی را در برمی‌گیرد. تعزیه، نقالی، پرده‌خوانی، خیمه‌شب‌بازی، سایه‌بازی و نمایش‌های شادی‌آور، هر یک به شیوه‌ای متفاوت با مخاطب ارتباط برقرار می‌کردند و از ظرفیت‌های روایت، موسیقی، حرکت، بداهه‌پردازی و بازنمایی شخصیت‌ها بهره می‌گرفتند. با این حال، ورود تئاتر مدرن به ایران در دوره قاجار، مسیر تازه‌ای پیش روی هنر‌های نمایشی گشود. مسیری که از یک سو به تجربه‌های غربی وابسته بود و از سوی دیگر، زمینه‌ای برای بازاندیشی در سنت‌های نمایشی بومی فراهم کرد.

کتاب «درآمدی بر تئاتر ملی در ایران» نوشته توحید معصومی، با بررسی گونه‌های مختلف نمایش ایرانی و تأثیر آنها بر شکل‌گیری هویت تئاتر ملی، به این موضوع می‌پردازد. نویسنده در این اثر تلاش می‌کند ظرفیت‌های نمایشی میراث فرهنگی ایران را شناسایی کند و با بررسی نمونه‌هایی از ادبیات نمایشی معاصر، امکان تحقق تئاتری متکی بر ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی ایران را مورد توجه قرار دهد.

از نمایش‌های آیینی تا شکل‌گیری تئاتر مدرن

برای بررسی تاریخ تئاتر ملی ایران باید میان سابقه نمایش در ایران و تاریخ ورود تئاتر مدرن به کشور تمایز قائل شد. نمایش‌های آیینی و سنتی، پیشینه‌ای طولانی در فرهنگ ایرانی دارند، اما تئاتر به معنای درام مکتوب و اجرای مبتنی بر الگو‌های اروپایی، در قرن نوزدهم و همزمان با گسترش ارتباط ایران با غرب شکل گرفت.

بر اساس پژوهش دانشنامه ایرانیکا، آشنایی ایرانیان تحصیلکرده با تئاتر اروپا در قرن نوزدهم، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری درام مدرن فارسی بود. ترجمه نمایشنامه «مردم‌گریز» اثر مولیر به قلم میرزا حبیب اصفهانی در سال ۱۸۶۹ میلادی، از نمونه‌های مهم این جریان به شمار می‌رود. این اثر با عنوان «گزارش مردم‌گریز» ترجمه شد و در بازنویسی آن، تغییراتی در نام و ویژگی‌های شخصیت‌ها صورت گرفت که به ایرانی‌تر شدن فضای نمایش انجامید.

در همین دوره، آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده نیز بر شکل‌گیری نمایشنامه‌نویسی جدید در ایران تأثیر گذاشت. نمایشنامه‌های او که به زبان ترکی آذربایجانی نوشته شده بودند، با طرح مسائل اجتماعی و انتقاد از مناسبات سیاسی و فرهنگی، زمینه‌ای برای توجه به ظرفیت انتقادی نمایش فراهم کردند. میرزا آقاتبریزی نیز از نخستین نمایشنامه‌نویسان فارسی‌زبان بود که در آثار خود به موضوعاتی همچون فساد اداری، رشوه‌خواری و نابسامانی‌های اجتماعی دوره قاجار پرداخت. با گسترش این جریان، تئاتر به‌تدریج از فضای دربار فاصله گرفت و به عرصه‌ای برای طرح مسائل اجتماعی تبدیل شد. انقلاب مشروطه در سال‌های ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۰ خورشیدی، نقطه عطفی در این مسیر بود. گروه‌های نمایشی در شهر‌هایی همچون تهران، تبریز و رشت فعالیت بیشتری پیدا کردند و نمایشنامه‌ها به ابزاری برای بیان مطالبات سیاسی، نقد استبداد و ترویج اندیشه‌های آزادی‌خواهانه تبدیل شدند.

تأسیس تئاتر ملی در تهران در سال ۱۹۱۱ میلادی، برابر با ۱۲۹۰ خورشیدی، را باید یکی از رویداد‌های مهم تاریخ تئاتر مدرن ایران دانست. این اتفاق نشان می‌دهد که شکل‌گیری تئاتر ملی از همان ابتدا با دو جریان همزمان همراه بود، از یک سو تلاش برای ایجاد ساختار‌های جدید نمایشی و از سوی دیگر جست‌وجوی مضامین و هویت ایرانی در این هنر.

تعزیه؛ میراثی فراتر از یک نمایش مذهبی

در میان گونه‌های نمایش سنتی ایران، تعزیه جایگاه ویژه‌ای دارد. این هنر نمایشی فقط بازگویی رویداد‌های مذهبی نیست و مجموعه‌ای از قرارداد‌های اجرایی، موسیقایی، روایی و تصویری را در خود جای داده است که طی سال‌ها در ارتباط با فرهنگ عمومی جامعه شکل گرفته‌اند. اهمیت تعزیه برای تئاتر ملی تنها در موضوعات و روایت‌های آن خلاصه نمی‌شود. شیوه استفاده از فضا، ارتباط مستقیم با تماشاگر، بهره‌گیری از موسیقی و شعر، قرارداد‌های بازیگری و امکان عبور از زمان و مکان واقعی، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در شکل‌گیری زبان اجرایی معاصر مورد استفاده قرار گیرند. در کنار تعزیه، گونه‌هایی مانند روحوضی و سیاه‌بازی نیز اهمیت دارند. این نمایش‌ها با بهره‌گیری از تیپ‌های شخصیتی، بداهه‌پردازی و طنز اجتماعی، امکان نقد مناسبات قدرت و روابط طبقاتی را فراهم می‌کردند.

بازآفرینی سنت در زبان تئاتر معاصر

یکی از بخش‌های مهم کتاب، بررسی تأثیر این سنت‌ها بر ادبیات نمایشی معاصر و به‌ویژه نمایشنامه «مرگ یزدگرد» اثر بهرام بیضایی است. اثری که می‌توان آن را نمونه‌ای شاخص از بازآفرینی عناصر تاریخی و نمایشی ایران در قالب درام مدرن دانست.

در این اثر، تاریخ نیز به شکلی متفاوت بازخوانی می‌شود. بیضایی به جای آنکه فقط سرگذشت یک پادشاه و سقوط یک سلسله را روایت کند، مناسبات قدرت، ترس، خشونت و موقعیت فرودستان در برابر صاحبان قدرت را به مرکز توجه می‌آورد. آسیابان و خانواده‌اش در موقعیتی قرار می‌گیرند که باید نه‌تنها درباره مرگ پادشاه، بلکه درباره نسبت خود با قدرت و حقیقت نیز پاسخگو باشند.

«مرگ یزدگرد» نمونه‌ای از مواجهه خلاقانه با تاریخ و سنت‌های نمایشی است. اثری که از گذشته برای بازگویی مسائل زمانه خود استفاده می‌کند، بدون آنکه به بازسازی صرف یک دوره تاریخی محدود شود.

تئاتر ملی؛ تقلید از غرب یا بازخوانی خلاقانه سنت؟

یکی از بحث‌های محوری کتاب معصومی، نسبت میان تئاتر ملی و الگو‌های نمایشی غربی است. نویسنده معتقد است ورود تئاتر غربی و بی‌توجهی بخشی از روشنفکران به ظرفیت‌های نمایش سنتی، در مقاطعی به تضعیف و کمرنگ شدن این گونه‌های نمایشی انجامید. او در عین حال، به این نکته اشاره می‌کند که تئاتر ملی ایران می‌تواند با تکیه بر گنجینه تاریخی، ادبی و نمایشی کشور شکل بگیرد.

نویسنده به ظهور شخصیت‌های عادی در نمایش‌های ایرانی و نقش تقلیدها، به ویژه نمایش روحوضی در این تحول اشاره می‌کند و معتقد است ورود الگو‌های غربی و نگاه تحقیرآمیز به برخی شکل‌های نمایش بومی، مانع از تداوم طبیعی این مسیر شده است.

با این حال، مسئله تئاتر ملی را نمی‌توان فقط در تقابل میان نمایش ایرانی و تئاتر غربی خلاصه کرد. تاریخ تئاتر مدرن ایران خود محصول نوعی مواجهه و تبادل فرهنگی است. همانطور که ورود نمایشنامه‌های اروپایی به شکل‌گیری درام مدرن فارسی کمک کرد، بازگشت آگاهانه به سنت‌های ایرانی نیز می‌تواند به خلق زبان‌های تازه نمایشی منجر شود. بنابراین، مسئله اصلی نه نفی دستاورد‌های تئاتر غربی، بلکه پرهیز از تقلید بی‌واسطه و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و زیبایی‌شناختی بومی است.

تجربه‌های معاصر و مسئله تحقق تئاتر ملی

معصومی در بخش پایانی کتاب، با اشاره به سه مؤلفه شخصیت‌پردازی، بازیگری و صحنه‌آرایی در نمایشنامه «مرگ یزدگرد»، این اثر را نمونه‌ای از ظرفیت‌های ادبیات نمایشی ایران برای دستیابی به تئاتر ملی معرفی می‌کند. او همچنین به آثار هنرمندانی همچون بهرام بیضایی، قطب‌الدین صادقی، محمد رحمانیان و حسین کیانی اشاره می‌کند که در آثارشان از تاریخ، اسطوره‌ها، ادبیات کهن، شخصیت‌های ملی و گونه‌های نمایش ایرانی بهره گرفته‌اند.

البته میزان و شیوه استفاده این هنرمندان از عناصر نمایش سنتی یکسان نیست و هر یک مسیر متفاوتی را در مواجهه با میراث نمایشی ایران دنبال کرده‌اند. اهمیت این تجربه‌ها در آن است که نشان می‌دهند سنت‌های ایرانی می‌توانند از سطح موضوع و مضمون فراتر بروند و در ساختار دراماتیک، شیوه بازیگری، طراحی صحنه و رابطه با مخاطب نیز تأثیر بگذارند.

کتاب «درآمدی بر تئاتر ملی در ایران» موضوعی مهم در مطالعات هنر‌های نمایشی را پیش می‌کشد. موضوعی که فراتر از بازگشت نوستالژیک به گذشته، به چگونگی ساختن هویتی مستقل برای تئاتر معاصر ایران مربوط می‌شود. تئاتر ملی نه در انکار تجربه‌های جهانی شکل می‌گیرد و نه با بازتولید بی‌تغییر سنت‌های گذشته به دست می‌آید بلکه حاصل گفت‌وگویی پیوسته میان میراث فرهنگی، تجربه تاریخی و نیاز‌های هنری جامعه امروز است.