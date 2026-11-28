جوان آنلاین: رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان اعلام کرد ورشو اجازه نخواهد داد اوکراین از خاک این کشور برای انجام عملیات نظامی یا حمله به کشورهای ثالث استفاده کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده اوکراین از خاک کشورهای دیگر برای حمله به کشورهای ثالث گفت: لهستان خاک خود را برای انجام عملیات تهاجمی در اختیار اوکراین قرار نخواهد داد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی درباره حملات منتسب به اوکراین به اهدافی در کشورهای ثالث و استفاده احتمالی از قلمرو کشورهای دیگر در این عملیات‌ها منتشر شده است.

وزیر امور خارجه لهستان با این موضع‌گیری بر محدودیت استفاده از خاک این کشور در عملیات نظامی تهاجمی اوکراین علیه کشورهای ثالث تأکید کرد.

این موضع‌گیری در شرایط افزایش حساسیت کشورهای اروپایی درباره گسترش دامنه جنگ اوکراین و احتمال کشیده‌شدن کشورهای ثالث به درگیری مطرح شده است. لهستان در عین حمایت سیاسی و نظامی از کی‌یف، درباره برخی اقدامات نظامی که خطر گسترش مستقیم درگیری را افزایش دهد، ملاحظات امنیتی دارد.