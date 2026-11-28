تحلیلگر ارشد عرب زبان با اشاره به افزایش نگرانی‌ها در اروپا از احتمال جنگ با روسیه، ۸ شاخص را برشمرده که به اعتقاد او می‌تواند از نزدیک بودن این جنگ حکایت داشته باشد.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر ارشد عرب زبان در یادداشتی در روزنامه رأی الیوم نوشت به نگرانی ها در خصوص حمله نظامی روسیه به اروپا به دلیل حمایت مالی و تسلیحاتی از اوکراین، نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که کشورش دولت اوکراین را به آغاز جنگ تحریک کرده بود، اکنون خود را از این جنگ کنار کشیده و از هماهنگی با رهبران کشورهای اروپایی فاصله گرفته است.

عطوان با اشاره به همگرایی ترامپ با پوتین در ماه های اخیر نوشت ترامپ با توصیف پوتین به‌ عنوان «دوستی عزیز» در حاشیه آخرین نشست سه‌جانبه در چین، ضربه‌ای سنگین به متحدان اروپایی خود وارد کرد. این نشست با حضور رئیس‌جمهور چین و رئیس‌جمهور روسیه برگزار شد و هشت ساعت به طول انجامید، اما در بیانیه پایانی آن هیچ اشاره‌ای به جنگ‌های جاری در ایران و اوکراین یا گفت‌وگو درباره راه‌های حل‌وفصل این جنگ‌ها از مسیر دیپلماسی یا نظامی نشد.

۸ نشانه احتمال حمله روسیه به اروپا

عطوان در ادامه، شاخص‌هایی را که به اعتقاد او از احتمال نزدیک شدن حمله روسیه به قاره اروپا در هفته‌ها و ماه‌های آینده حکایت دارند، چنین برشمرده است:

اول: گسترش دامنه جنگ از سوی اوکراین: زلنسکی با گسترش جغرافیایی و نظامی جنگ، درصدد تحریک روسیه برآمده و حملاتی را علیه شبه‌ جزیره کریمه و یکی از مهم‌ترین پل‌های آن انجام داده است.

دوم: حمله به دو ناو جنگی روسیه در لیبی: انهدام و غرق کردن دو کشتی نظامی روسیه در بندر بنغازی لیبی، به‌عنوان مقدمه‌ای برای انتقال جنگ به قاره اروپا و پایگاه‌های روسیه در این قاره ارزیابی شده است.

سوم: تهدید روسیه به پاسخ هسته‌ای: دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه تهدید کرده است که مسکو به اقدام تحریک‌آمیز زلنسکی پاسخی قاطع خواهد داد. وی تأکید کرد که حمله به کشتی‌های روسیه در بنغازی، استفاده از سپر هسته‌ای را بر اساس مفاد دکترین دفاع هسته‌ای روسیه مشروع می‌کند.

چهارم: افزایش آماده‌باش نظامی انگلیس: انگلیس طی دو روز گذشته وضعیت اضطراری در ارتش خود اعلام کرده، آمادگی دفاعی و تهاجمی نیروهایش را افزایش داده و ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره را فراخوانده است. همچنین هواپیماهای جنگی این کشور به آشیانه‌های مستحکم منتقل شده و سامانه‌های پدافندی مقابله با پهپادها مستقر شده‌اند.

پنجم: نفوذ موشک‌ها و پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان: موشک‌های کروز و پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان در نزدیکی مرز روسیه نفوذ کرده‌اند؛ مناطقی که در نزدیکی پایگاه‌های اروپایی و به‌ ویژه انگلیسی قرار دارند و در آنها رزمایش‌های نظامی برگزار می‌شود.

ششم: حملات سایبری به کشورهای اروپایی: چندین کشور اروپایی، از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و لهستان، هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند که دستگاه‌های ارتباطی آنها را هدف گرفته است. بیشتر این حملات رسانه‌ای نشده و گمان می‌رود هسته‌های وابسته به روسیه در پشت آنها قرار داشته باشند.

هفتم: شکست مذاکرات ابوظبی درباره جنگ اوکراین: نشست برگزارشده در ابوظبی با میانجیگری اروپا و آمریکا و با حضور دو طرف جنگ اوکراین، به دلیل آنچه منابع حاضر در نشست موضع سخت‌گیرانه طرف اوکراینی عنوان کرده‌اند، نتوانست به توافقی برای برقراری آتش‌بس منجر شود.

هشتم: تشدید جنگ اوکراین برای پوشش شکست در جنگ ایران: بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در حال حاضر جنگ اوکراین را تشدید می‌کنند تا شکست خود در جنگ ایران را پنهان کنند و شاید زمینه را برای حمله‌ای جدید به ایران فراهم آورند.

روسیه در برابر اقدامات تحریک‌آمیز سکوت نخواهد کرد

عطوان در بخش دیگری از یادداشت خود نوشت: سران روسیه که نزدیک به پنج سال است درگیر جنگ اوکراین هستند، نمی‌توانند در برابر اقدامات تحریک‌آمیز زلنسکی و رژیم صهیونیستی و حامیان آن، چه در عرصه علنی و چه در پشت پرده، دست روی دست بگذارند. حمله اخیر به کشتی‌های نظامی روسیه که برای سوخت‌گیری در بندر بنغازی توقف کرده بودند، همان نقطه‌ای بود که صبر روسیه را به پایان رساند.

این تحلیلگر فلسطینی فاش کرد که اختلافات فزاینده میان رهبران اروپایی و ترامپ که به شکاف‌هایی در داخل پیمان ناتو منجر شده، به سود روسیه است و شاید فرصت طلایی را برای مسکو فراهم کند تا جنگ اوکراین را از طریق نظامی به نفع خود خاتمه دهد.

صدور هشدار درباره احتمال وقوع جنگ در اروپا

عطوان با اشاره به مطرح شدن هشدارهای جنگی در اروپا و به ویژه انگلیس، نوشت که به بیش از ۷۰ میلیون شهروند و ساکن انگلیس هشدار داده شده و بدون ارائه توضیحات بیشتر درباره طرف‌های درگیر، از مردم خواسته شده است برای آمادگی در برابر هرگونه وضعیت اضطراری، مواد غذایی، آب و دارو را برای چند روز ذخیره کنند. هشدارهای مشابهی نیز در کشورهای اروپایی دیگری مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و بلژیک صادر شده است.