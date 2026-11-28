تبعات فزاینده تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اروپا را در بزنگاهی تاریخی قرار داده چراکه جهش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، فرسایش توان تولیدی صنایع و فشار بی‌امان بر خزانه دولت‌ها، چشم‌انداز اقتصادی این قاره را تیره‌تر از گذشته کرده است.

جوان آنلاین:، نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی انگلیس (آفجم) چهارشنبه گذشته (۴ آذر ۱۴۰۵) اعلام کرد که سقف تعرفه انرژی خانوارها از ابتدای ژانویه سال آینده میلادی (دی ماه امسال) ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، همزمان کمیسیون اروپا نیز با اشاره به تداوم فشارهای ناشی از بحران خاورمیانه بر بخش‌های مختلف اقتصادی، مجوز ارائه کمک‌های مالی اضطراری دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به بنگاه‌های آسیب‌دیده را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد.

اتخاذ این دو تصمیم در یک روز، از ورود پیامدهای اقتصادی ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران، به مرحله‌ای تازه در اروپا حکایت دارد.

پیامدهای جنگ که در ماه‌های نخست عمدتاً در قالب جهش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی نمایان شده بود، حالا به‌طور ملموس در معیشت خانوارها، هزینه تولید و تعهدات مالی دولت‌های اروپایی بازتاب یافته است.

بر اساس اعلام آفجم، سقف تعرفه انرژی برای یک خانوار با مصرف متعارف در انگلیس از یک‌هزار و ۷۲۳ پوند به ۲ هزار و ۱۶۶ پوند در سال افزایش خواهد یافت که بالاترین سطح در حدود چهار سال گذشته به شمار می‌رود.

این نهاد تصریح کرد که قیمت عمده‌فروشی گاز از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه تقریباً سه برابر شده و هزینه گاز خانوارها بر مبنای سقف تعرفه جدید نسبت به دوره سه‌ماهه جاری ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت.

نیل کنوارد مدیرکل بازارهای آفجم با اشاره به تداوم تأثیر درگیری‌های خاورمیانه بر افزایش هزینه‌های انرژی، اذعان کرد که این جهش قیمت در آستانه فصل سرما موجب نگرانی بسیاری از خانوارها خواهد شد.

شبکه خبری اسکای نیوز نیز در گزارشی درباره تصمیم آفجم، افزایش شدید قیمت عمده‌فروشی گاز در ماه‌های اخیر را بطور مستقیم با تهاجم علیه ایران مرتبط دانست.

ابعاد بحران زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس اعلام انجمن صنایع انرژی انگلیس، بدهی معوق خانوارهای این کشور بابت قبوض انرژی به حدود ۶ میلیارد پوند رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری میلادی به هفت میلیارد پوند افزایش یابد.

دولت انگلیس برای کاستن از فشارهای معیشتی اعلام کرده است که حدود ۲۰ میلیون خانوار از ژانویه کمک‌هزینه یک‌باره ۱۰۰ پوندی دریافت خواهند کرد.

با این حال، در شرایطی که سقف سالانه تعرفه انرژی یک خانوار نمونه ۴۴۳ پوند افزایش یافته است، کمک‌هزینه یک‌باره ۱۰۰ پوندی دولت تنها می‌تواند بخشی از فشار مالی وارد بر خانوارها را جبران کند.

مؤسسه تحقیقاتی کورنوال اینسایت نیز پیش‌بینی کرده است که سقف تعرفه انرژی در بهار سال آینده تنها حدود یک درصد کاهش یابد و همچنان بالاتر از ۲ هزار و ۱۵۰ پوند باقی بماند. چشم‌اندازی که از تداوم فشارهای معیشتی حتی پس از پایان فصل سرما حکایت دارد.

سرایت بحران به شریان‌های تولیدی اروپا

همزمان با تشدید فشارهای معیشتی در انگلیس، تصمیم کمیسیون اروپا برای تمدید چارچوب موقت کمک‌های دولتی به بخش‌های آسیب‌دیده از بحران خاورمیانه، از نگرانی بروکسل درباره تداوم پیامدهای اقتصادی جنگ حکایت دارد.

کمیسیون اروپا در اطلاعیه‌ای تصریح کرد که نوسانات مداوم قیمت سوخت، کود شیمیایی و برق در بازارهای عمده‌فروشی همچنان بر بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر، به‌ویژه بخش‌های کشاورزی، شیلات، آبزی‌پروری، حمل‌ونقل و صنایع انرژی‌بر فشار وارد می‌کند.

بر اساس سازوکار حمایتی اتحادیه اروپا، دولت‌های عضو می‌توانند تحت شرایط مشخص تا ۷۰ درصد هزینه‌های اضافی ناشی از افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی را در بخش‌های مشمول جبران کنند.

بروکسل اعلام کرده است که وضعیت را در بهار سال آینده میلادی بار دیگر ارزیابی خواهد کرد و در صورت اقتضای شرایط، آماده تمدید مجدد مجوز حمایت‌های اضطراری پس از پایان ژوئن ۲۰۲۷ (خرداد ۱۴۰۶) است.

این موضوع نشان می‌دهد که نهادهای اقتصادی اروپا احتمال تداوم فشارهای ناشی از بحران خاورمیانه را حتی در نیمه دوم سال آینده میلادی نیز منتفی نمی‌دانند.

کمیسیون اروپا در گزارش پاییزی خود که ۲۶ آبان منتشر شد، اعلام کرد که قیمت گاز در بازار مرجع اروپا در اواخر اکتبر (اوایل آبان) از ۹۵ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت عبور کرده که بیش از سه برابر سطح اواخر فوریه (اوایل اسفند)، پیش از آغاز جنگ، بوده است.

نرخ تورم در منطقه یورو نیز که در فوریه سال جاری میلادی ۱.۹ درصد بود، در اکتبر به چهار درصد رسید. کمیسیون اروپا افزایش هزینه‌های انرژی را از عوامل اصلی این جهش معرفی کرده است، هرچند همچنان تداوم رشد اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند.

در انگلیس نیز بانک مرکزی این کشور هشدار داده است که با پایان اعتبار قراردادهای بلندمدت خرید انرژی با قیمت ثابت، آثار افزایش هزینه‌های انرژی به طیف گسترده‌تری از بنگاه‌های اقتصادی سرایت خواهد کرد.

کارشناسان بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم این کشور در سه‌ماهه دوم سال آینده میلادی به حدود پنج درصد برسد. این نهاد در تازه‌ترین تصمیم خود نرخ بهره را نیز به چهار درصد افزایش داده است.

به این ترتیب، اقتصادهای اروپایی همزمان با جهش هزینه‌های انرژی، با خطر فرسایش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و محدودتر شدن منابع دولت‌ها برای مقابله با فشارهای اقتصادی مواجه هستند.

ماجراجویی آمریکا در کانون نگرانی‌های اروپا

سنگین‌تر شدن هزینه‌های اقتصادی تهاجم علیه ایران، نگرانی درباره تبعات تصمیم‌های نظامی دولت دونالد ترامپ را به سطوح عالی تصمیم‌گیری سیاسی در اروپا کشانده است.

خبرگزاری بلومبرگ ۳۰ آبان‌ماه در گزارشی با عنوان «نگرانی بزرگ برنهام نه برگزیت است، نه نظام رفاهی، بلکه ترامپ و ایران است» به ابعاد نگرانی دولت انگلیس درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی احتمال ازسرگیری تجاوزات آمریکا علیه ایران پرداخت.

این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برخلاف تمرکز علنی دولت انگلیس بر مسائل داخلی و ترمیم مناسبات با اتحادیه اروپا، تحولات مرتبط با ایران از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام‌های ارشد دولت اندی برنهام به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، لندن در هفته‌های اخیر همراه با شماری از متحدان عرب خود تلاش‌های دیپلماتیک غیرعلنی را برای منصرف کردن واشنگتن از حملات گسترده مجدد علیه ایران دنبال کرده است.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در گفت‌وگو با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرده بود که کشورهای اروپایی اگر دغدغه صلح و امنیت منطقه را دارند، باید به‌جای اتخاذ مواضع غیرمسئولانه، برای توقف تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر طرف‌های متجاوز فشار وارد کنند.

اکنون با گذشت ماه‌ها از آغاز تجاوز نظامی علیه ایران، آمارهای رسمی نهادهای اروپایی نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی این جنگ به یکی از عوامل تعیین‌کننده در چشم‌انداز معیشتی و اقتصادی اروپا تبدیل شده است.

تمدید کمک‌های اضطراری به صنایع، پرداخت یارانه به خانوارها و افزایش نرخ بهره اگرچه می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را مهار کند، اما هیچ‌یک به‌تنهایی قادر به برطرف کردن منشأ شوک انرژی نیست.

از این منظر، تلاش برای پایان دادن به جنگ دیگر تنها مساله‌ای مرتبط با صلح و امنیت خاورمیانه نیست، بلکه با منافع اقتصادی اروپا، معیشت میلیون‌ها شهروند اروپایی و آینده صنایع این قاره نیز پیوند خورده است.

بزنگاه تاریخی کنونی بیش از آنکه آزمونی برای توان اقتصادی دولت‌های اروپایی باشد، امتحانی برای استقلال سیاسی و ظرفیت نقش‌آفرینی دیپلماتیک آنها در عرصه بین‌المللی است.

پرسش پیش روی پایتخت‌های اروپایی این است که تا چه زمانی می‌توانند هزینه‌های ناشی از تصمیم‌های نظامی واشنگتن را از محل منابع مالی خود جبران کنند، بی‌آنکه برای مهار منشأ بحران گام‌های ملموس دیپلماتیک بردارند؟