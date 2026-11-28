امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف با انتقاد از وابستگی عراق به واشنگتن، خواستار رهایی از خواسته‌های تحمیلی آمریکا شد و تأکید کرد که منافع ملت عراق باید بر جلب رضایت واشنگتن اولویت داشته باشد.

جوان آنلاین: آیت‌الله سید یاسین موسوی درباره پیامدهای آشفتگی اداری، اقتصادی و سیاسی در عراق هشدار داد و تأکید کرد: حل بحران‌های این کشور مستلزم پایبندی به قانون اساسی و قوانین جاری، انتخاب مدیران شایسته و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و تبعیت از خواسته‌های تحمیلی آمریکاست.

آیت‌الله موسوی تاکید کرد: تحولات عراق و منطقه در چارچوب یک صحنه سیاسی به‌هم‌پیوسته جریان دارد و فهم تحولات داخلی این کشور بدون بررسی دگرگونی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین به تقابل میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پرداخت و این رویارویی را فراتر از مرزهای منطقه دانست و آن را بازتاب‌دهنده رقابت بین‌المللی بر سر نفوذ و قدرت ارزیابی کرد.

هشدار درباره پیامدهای وابستگی به واشنگتن/ تمجید از توانمندی‌های نظامی ایران

امام جمعه بغداد با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از نخست‌وزیر عراق خواست تحولات جهانی را با نگاهی واقع‌بینانه بررسی کند و درباره تکیه بر آمریکا به‌عنوان متحدی قابل‌اعتماد برای تضمین ثبات عراق هشدار داد.

آیت‌الله موسوی با اشاره به سیاست‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شعار «اول آمریکا» گفت: سیاست‌های واشنگتن نشان داده است که این کشور حتی در برابر متحدان خود نیز برای ورود به تقابل‌های اقتصادی و سیاسی آمادگی دارد.

امام‌جمعه بغداد تأکید کرد: کشورهایی که برای تأمین امنیت و منافع خود به حمایت آمریکا دل‌ بسته‌اند، ممکن است در نهایت با واقعیتی روبه‌رو شوند که در آن منافعشان با منافع واشنگتن در تعارض قرار گرفته است.

آیت‌الله موسوی با تمجید از توانمندی‌های نظامی، موشکی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: باورهای دینی و شعارهای مرتبط با امام حسین (ع) و امام مهدی (عج)، بخش مهمی از مبانی فکری و رویکردی است که رهبران ایران در مواجهه با فشارهای آمریکا به آن تکیه دارند.

وی خطاب به نخست‌وزیر عراق، خواستار بازنگری در رویکردهای سیاسی و اقتصادی دولت شد و گفت: ناکامی در مدیریت پرونده اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم، ضرورت تغییر رویکرد و فاصله‌گرفتن از سیاست‌هایی را ایجاب می‌کند که آینده عراق را به اراده واشنگتن گره می‌زند.

امام‌جمعه بغداد همچنین از نتایج برخی تحرکات و توافق‌های منطقه‌ای انتقاد کرد و معتقد بود این اقدامات نتوانسته است دستاوردهای مورد انتظار را برای عراق به همراه داشته باشد.

ابراز نگرانی از وضعیت شیعیان بحرین و انتقاد از مواضع ضد مقاومت

آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت شیعیان در بحرین پرداخت و نگرانی خود را از احکام قضایی و زندانی‌شدن علما و شخصیت‌های دینی در این کشور ابراز کرد. وی خواستار توجه به حقوق این افراد شد و از اعطای پوشش سیاسی به اقداماتی که علیه آنان صورت می‌گیرد، انتقاد کرد.

امام‌جمعه بغداد همچنین از فراهم‌شدن فرصت در برخی رسانه‌های عراقی برای حضور و اظهارنظر شخصیت‌هایی که مواضع خصمانه‌ای علیه حزب‌الله لبنان و رهبران آن دارند، انتقاد کرد و این رویکرد را مغایر با منافع جریان مقاومت و مسائل منطقه دانست.

تأکید بر اصلاحات داخلی و مقابله با فساد بدون مداخله خارجی

آیت‌الله موسوی در ادامه بر ضرورت مبارزه با فساد و قاچاق نفت تأکید کرد و گفت: مقابله با این پدیده‌ها باید بر پایه اقدامات جدی و قانونی صورت گیرد و همه افراد دخیل در این پرونده‌ها، بدون هیچ‌گونه گزینش، تبعیض یا برخورد با انگیزه‌های سیاسی، مورد پیگرد قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: فساد و قاچاق نفت به منطقه یا مؤلفه اجتماعی خاصی محدود نمی‌شود و برخورد با آن باید فراگیر و مبتنی بر معیارهای قانونی باشد.

وی افزود: آشفتگی در تصمیم‌گیری همچنان در برخی نهادهای دولتی عراق وجود دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل آن، سپردن مسئولیت‌ها به افرادی است که از شایستگی و توانمندی لازم برخوردار نیستند. همچنین تداوم تفکر دیکتاتوری موجب شده است برخی مسئولان بر اساس خواسته‌ها و تمایلات شخصی خود و بدون اعتنا به قانون اساسی و قوانین جاری کشور عمل کنند.

امام‌جمعه بغداد تأکید کرد: تشکیل و تقویت دولت صرفاً با برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی محقق نمی‌شود، بلکه این روند مستلزم نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری، تضمین استقلال دستگاه قضایی و پایبندی همه مسئولان و نهادها به چارچوب‌های قانونی است.

وی هشدار داد: نبود نظارت و پاسخ‌گویی، زمینه‌ساز گسترش فساد، رشوه، بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام قضایی علیه افراد بی‌گناه می‌شود درحالی‌که برخی متهمان واقعی از مجازات فرار می‌کنند. چنین رفتارهایی اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای آن را تضعیف می‌کند و موجب ازبین‌رفتن احساس امنیت و ثبات در جامعه می‌شود. مسئولان باید قانون را بر ملاحظات و منافع شخصی مقدم بدانند.

آیت‌الله موسوی در همین ارتباط به سیره امیرالمؤمنین امام علی بن ابی‌طالب (ع) اشاره کرد که در جریان شکایتی که مردی یهودی علیه ایشان مطرح کرده بود، در برابر دستگاه قضایی حاضر شدند و روند دادرسی را پذیرفتند؛ موضوعی که به گفته وی، نشان‌دهنده ضرورت استقلال قاضی و یکسان بودن همه شهروندان در برابر قانون، بدون هیچ‌گونه امتیاز و تبعیضی است.

امام جمعه بغداد تصریح کرد: تحقق اصلاحات مستلزم رهایی از فساد، تبعیض و وابستگی خارجی است و اصلاح شرایط کشور باید از تغییر فرهنگ مدیریت و نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری قانونی و اخلاقی در میان مسئولان آغاز شود.

انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم

امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست‌هایی را که به افزایش فشارهای مالی بر شهروندان منجر می‌شود، مورد انتقاد قرار داد و درباره پیامدهای مالیات‌ها، جریمه‌ها، افزایش قیمت‌ها و سوءمدیریت بازار هشدار داد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم گفت: گرانی و کاهش توان اقتصادی شهروندان موجب شده است برخی بازاریان مغازه‌های خود را تعطیل کنند یا برای فروش عرضه کنند و در مقابل، مردم نیز برای تأمین نیازهای اساسی خود با دشواری‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شوند.

آیت‌الله موسوی همچنین از پیشنهادهای مطرح‌شده برای دریافت عوارض از زائران خارجی اربعین حسینی (ع) انتقاد کرد و افزود: چنین اقداماتی ممکن است به منافع اقتصادی، اجتماعی و دینی عراق آسیب برساند و زائران را از انجام مناسک و شعائر دینی محروم کند.

وی تأکید کرد: باید به زیارت اربعین به‌عنوان فرصتی برای تقویت جایگاه عراق و خدمت‌رسانی به زائران نگریسته شود، نه فرصتی برای تحمیل هزینه‌های مالی بیشتر بر آنان.

امام‌جمعه بغداد در پایان سخنان خود بر ضرورت بازسازی ساختار حکمرانی مبتنی بر قانون و عدالت و تلاش برای صیانت از منافع عراق و مردم این کشور تأکید کرد.