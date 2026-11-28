منابع خبری از حمله موشکی یمن به عربستان خبر دادند.

جوان آنلاین: ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف حامی دولت مستعفی یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن یک فروند موشک بالستیک به سمت منطقه جنوبی عربستان شلیک کرده است.

وی مدعی رهیگری این موشک توسط پدافند هوایی عربستان شد.

به طور همزمان سازمان دفاع مدنی عربستان از صدور هشدار خطر در منطقه جازان خبر داد.

این درحالی است که منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق جازان و خمیس مشیط عربستان خبر دادند.

روز گذشته نیز سخنگوی ائتلاف حامی دولت مستعفی یمن در بیانیه ای اعلام کرد که انصارالله یمن حمله ای پهپادی علیه ریاض پایتخت عربستان انجام داده است.

این حمله درحالی است که جنگنده‌های عربستان بامداد روز گذشته شهرستان المخا در استان تعز را سه بار و شهرستان الشمایتین را در همین استان یک بار بمباران کردند.

شهرستان القبیطه در استان لحج نیز توسط جنگنده‌های عربستان بمباران شده است.

در حمله جنگنده‌های عربستان به یک منزل مسکونی در بخش الحجله شهرستان الحیمه الخارجیه استان صنعا تعدادی جان باخته و تعداد دیگری مجروح شدند.

عربستان سعودی از سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) دور جدید حملات خود به خاک یمن را آغاز کرده است.

در این مدت علاوه بر شهید و زخمی شدن شمار زیادی از مردم یمن، خسارت سنگینی به زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های مختلف این کشور وارد شده است.