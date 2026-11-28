سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی از رصد تحولات مربوط به احتمال سفر مجدد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به چین خبر داد؛ موضوعی که در پی گمانه‌زنی‌ها درباره دیدار احتمالی وی با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، بار دیگر روابط پکن و پیونگ‌یانگ را در کانون توجه منطقه قرار داده است.

جوان آنلاین: سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون احتمال سفر قریب‌الوقوع کیم جونگ اون به چین اعلام کرد که تحولات مختلف در این زمینه را رصد می‌کند.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، هفته گذشته در دیدار با لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، در شهر شنژن و در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC)، وی را در جریان وضعیت روابط پکن و پیونگ‌یانگ قرار داد.

پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور چین در این دیدار به احتمال سفر رهبر کره شمالی به چین اشاره کرده است، دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که در این گفت‌وگو اشاره‌ای به موضوع مطرح‌شده در رسانه‌ها صورت نگرفته است. این دفتر همچنین تأکید کرد که سئول تحولات روابط کره شمالی و چین را از نزدیک دنبال می‌کند.

آناتولی نوشت:‌دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی با اشاره به تمایل سئول برای حفظ ارتباط نزدیک با پکن، ابراز امیدواری کرد که تبادلات میان چین و کره شمالی به گونه‌ای انجام شود که به تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز در شبه‌جزیره کره کمک کند.

در همین حال، یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری یونهاپ گفت که کیم جونگ اون ممکن است در هر زمانی به چین سفر کند و چنین سفری دور از انتظار نیست.

این گمانه‌زنی‌ها در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی درباره افزایش آمادگی‌ها در شهر مرزی داندونگ چین منتشر شده است؛ با این حال، منابع آگاه اعلام کرده‌اند که تاکنون نشانه‌ای از فعالیت غیرعادی در این شهر مشاهده نشده است.

پیش‌تر انتظار می‌رفت کیم جونگ اون پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره احتمال دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر آسیایی خود، به شهر شنژن چین سفر کند؛ با این حال، این سفر انجام نشد.

کیم جونگ اون آخرین بار در ژوئن (خرداد) سال جاری میلادی با شی جین‌پینگ دیدار کرد؛ زمانی که رئیس‌جمهور چین در سفری رسمی به پیونگ‌یانگ رفت. رهبر کره شمالی همچنین در سپتامبر سال گذشته میلادی برای شرکت در مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به پکن سفر کرده بود.

روابط چین و کره شمالی از زمان جنگ کره (۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳) بر پایه اتحاد سیاسی و راهبردی شکل گرفته و با امضای پیمان دوستی، همکاری و کمک متقابل در سال ۱۹۶۱ تقویت شده است. چین همچنان از مهم‌ترین شرکای اقتصادی و دیپلماتیک پیونگ‌یانگ به شمار می‌رود. در مقابل، روابط کره شمالی و کره جنوبی از زمان تقسیم شبه‌جزیره کره در سال ۱۹۴۵ و جنگ سه‌ساله دو کشور، همواره با فراز و نشیب، تنش‌های نظامی و دوره‌هایی از تلاش برای گفت‌وگو همراه بوده است. اگرچه دو طرف در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۸ نشست‌هایی را با هدف کاهش تنش و بهبود مناسبات برگزار کردند، اختلافات سیاسی و امنیتی، برنامه هسته‌ای و آزمایش‌های موشکی کره شمالی مانع شکل‌گیری صلح پایدار شده است. در این میان، سئول بر ضرورت حفظ کانال‌های ارتباطی با پیونگ‌یانگ و حرکت به سوی همزیستی مسالمت‌آمیز در شبه‌جزیره کره تأکید دارد.