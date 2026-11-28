رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی، تأکید کرد: خون پاک دریادلان دنا، همچون خون شهیدان ناوچه پیکان، درخت تنومند مقاومت را آبیاری کرد و به‌عنوان سندی گویا از حقانیت جمهوری اسلامی ایران و مظلومیت ملت ما در برابر زیاده‌خواهی نظام سلطه ثبت گردید.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ بسیجی دکتر «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفتم آذر نقطه عطفی در تاریخ مجاهدت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس است. سالروز حماسه جاودان دریادلانی از تبار ایمان، غیرت، شجاعت و ایثار که در آب‌های گرم خلیج فارس مقتدرانه ایستادند و با جانفشانی، امنیت و عزت این سرزمین را بیمه کردند و به پاس همین رشادت‌ها بود که با تأیید حضرت امام خمینی (ره)، هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نام گرفت.

امروز، این نیرو با تکیه بر توانمندی بومی، دانش جوانان متخصص و روحیه جهادی، به نیرویی راهبردی و مقتدر تبدیل شده و پرچم اقتدار ایران اسلامی را در دوردست‌ترین اقیانوس‌ها برافراشته و در عرصه امداد و نجات، دیپلماسی دریایی و مأموریت‌های بین‌المللی، چهره‌ای از صلح‌خواهی توأم با عزت را به نمایش گذاشته است.

یاد و خاطره دریادلان ناوشکن دنا که در بازگشت از رزمایش صلح و دوستی، هدف حمله ناجوانمردانه و بزدلانه دشمن آمریکایی قرار گرفتند و جمعی از کارکنان غیور آن به فیض عظیم شهادت نائل و در دل امواج جاودانه شدند، هیچ‌گاه از اذهان پاک نشده و تا ابد استیصال و درماندگی دشمن در برابر ملتی که در مکتب عاشورا درس «هیهات منا الذله» را مشق نموده است، جاودان خواهد ماند.

خون پاک دریادلان دنا، همچون خون شهیدان ناوچه پیکان، درخت تنومند مقاومت را آبیاری کرد و به‌عنوان سندی گویا از حقانیت جمهوری اسلامی ایران و مظلومیت ملت ما در برابر زیاده‌خواهی نظام سلطه ثبت گردید.

اینجانب ضمن نکوداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر آن نیرو، فرا رسیدن هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش قهرمان را به یکایک فرماندهان و کارکنان عزیز و گرانمایه این نیرو تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان را در صیانت از آرمان‌های مقدس امامین انقلاب اسلامی (ره)، تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) و منویات حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از درگاه خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر