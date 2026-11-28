رئیس جمهور آمریکا گفت که با وجود مخالف احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه از پوتین برای شرکت در نشست گروه ۲۰ که ماه آینده در فلوریدا برگزار می‌شود، دعوت می‌کند و از این روند استقبال خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا گفت که با وجود مخالف احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه از پوتین برای شرکت در نشست گروه ۲۰ که ماه آینده در فلوریدا برگزار می‌شود، دعوت می‌کند و از این روند استقبال خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت: «اگر به من باشد، دوست دارم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست (گروه ۲۰) باشد.»

به نوشته کی‌یف ایندیپندنت، رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که شک دارد پوتین در نهایت تصمیم بگیرد در نشست ۱۴-۱۵ دسامبر (۲۳ و ۲۴ آذرماه) در میامی شرکت کند.

کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که هیچ تصمیمی در مورد مشارکت پوتین گرفته نشده است.

در این میان، کنگره هم از ترامپ خواسته تا دعوت از رئیس جمهور روسیه را برای شرکت در این نشست لغو کند.

اظهارات ترامپ تنها چند روز پس از آن مطرح شد که ۱۷ قانونگذار آمریکایی با استناد به جنگ اوکراین و ادعای کمک اطلاعاتی به ایران، درخواست‌های دو حزبی خود را از رئیس جمهور آمریکا برای لغو دعوت از پوتین تمدید کردند.

در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ نوامبر که توسط پت رایان، گیل سیسنروس و دان بیکن، نمایندگان کنگره نوشته شده بود، قانونگذاران نگرانی خود را در مورد گزارش‌های ادعایی مبنی بر اینکه مسکو تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعاتی را در اختیار تهران قرار داده است تا تاسیسات نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس را هدف بگیرد، ابراز کردند.

رایان در بیانیه‌ای، دعوت ترامپ از پوتین را «خیانت به سربازان آمریکا» خواند و هشدار داد که این امر مسکو را در جنگ اوکراین جسورتر می‌کند.

سیسنروس همچنین از این دعوت انتقاد و استدلال کرد که واشنگتن باید مسکو را پاسخگو کند، نه اینکه امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف کند و شرکای اوکراینی خود را رها کند.

پیش از این نیز در ماه سپتامبر، یک گروه دو حزبی متشکل از ۱۴ سناتور آمریکایی از جمله جین شاهین، میچ مک‌کانل، راجر ویکر و تام تیلیس از ترامپ خواستند که دعوت پوتین را پس بگیرد.

آنها هشدار دادند که استقبال از رئیس جمهور روسیه در خاک آمریکا، در حالی که روسیه به حملاتش علیه اوکراین ادامه می‌دهد، خطر تایید اقدامات دولت او را به همراه دارد.

این سناتورها همچنین خواستار ممنوعیت حضور سایر مقامات تحریم شده روسیه در نشست‌های گروه ۲۰ تا زمان موافقت مسکو با صلحی در اوکراین که به ظن آنها «عادلانه و پایدار» باشد، شدند.

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز پیشنهاد داده است که اجلاس میامی می‌تواند فرصتی برای مذاکرات سه‌جانبه با حضور اوکراین، ایالات متحده و روسیه فراهم کند.

زلنسکی در سخنانی از مخالفت کنگره با دعوت پوتین استقبال کرد، اما اظهار داشت که مشارکت اوکراین می‌تواند به جلب حمایت گسترده‌تر از چنین نشستی کمک کند. این درحالیست که واشنگتن هنوز دعوتنامه‌ای برای زلنسکی صادر نکرده است.