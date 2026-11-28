جوان آنلاین: توسعه شرکت‌های کارور گاز با هدف کاهش مصرف در بخش خانگی به یکی از برنامه‌های مشارکت بخش خصوصی در مدیریت ناترازی انرژی تبدیل شده است و تاکنون به صدور مجوز برای ۱۱۳ شرکت و انعقاد ۱۲۳قرارداد در ۲۹ استان کشور انجامیده است. این شرکت‌ها با اجرای طرح‌هایی مانند اصلاح تجهیزات گرمایشی، عایق‌کاری ساختمان‌ها و مدیریت مصرف خانوار مأموریت کاهش مصرف را دنبال می‌کنند و شرکت ملی گاز نیز برای سال جاری صرفه‌جویی ۹۵۱ میلیون مترمکعبی را هدف‌گذاری کرده است. با این حال ارزیابی میزان تحقق این هدف به بررسی نتایج عملیاتی کارورها، میزان صرفه‌جویی تأییدشده و سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وابسته است.



فعالیت شرکت‌های «کارور» گاز بر پایه یک سازوکار اقتصادی تعریف شده است که در آن شرکت خصوصی با شناسایی ظرفیت‌های کاهش مصرف، اجرای اقدامات اصلاحی و مدیریت مصرف مشترکان از محل صرفه‌جویی ایجادشده منفعت مالی کسب می‌کند. به این ترتیب کارور می‌تواند با سرمایه‌گذاری در اصلاح موتورخانه‌ها، جایگزینی تجهیزات گرمایشی کم‌بازده، عایق‌کاری ساختمان‌ها و بهبود سامانه‌های مصرف میزان گاز مورد نیاز مشترکان را کاهش دهد و صرفه‌جویی حاصل را در قالب گواهی گاز به ارزش اقتصادی تبدیل کند. در این الگو شرکت ملی گاز به‌عنوان طرف قرارداد و متولی شبکه وظیفه تعیین چارچوب همکاری و تأیید میزان کاهش مصرف را بر عهده دارد و کارور نیز باید هزینه اجرای پروژه و ریسک عملیاتی آن را مدیریت کند. بنابراین درآمد شرکت خصوصی به نتیجه‌ای وابسته است که پس از اجرای اقدامات بهینه‌سازی و اندازه‌گیری مصرف به تأیید برسد که در صورت اجرای دقیق انگیزه اقتصادی لازم برای ورود سرمایه به حوزه مدیریت مصرف را ایجاد می‌کند. مطابق آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی، گواهی صرفه‌جویی و امکان معامله آن در بورس انرژی از ابزار‌های پیش‌بینی‌شده برای اقتصادی کردن این فعالیت است. همچنین تعیین خط مبنای مصرف در قرارداد میان شرکت گاز و کارور انجام می‌شود و اطلاعات مصرف و گواهی‌های صادرشده نیز در مالکیت عمومی قرار دارند. بنابراین دسترسی به داده‌های معتبر و تعیین روش محاسبه مورد توافق بخشی از الزامات اصلی اجرای این مدل محسوب می‌شود.

سهم بخش خانگی از برنامه کارور‌ها

بررسی آمار قرارداد‌های بخش خانگی ابعاد فعالیت شرکت‌های کارور در این حوزه را برجسته می‌کند به طوری که تاکنون ۵۰ قرارداد خانگی منعقد شده و ۱۴ شرکت نیز در این بخش فعالیت دارند که مجموع هدف‌گذاری آنها برای سال جاری به ۴۳۴ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی می‌رسد که بخش قابل توجهی از برنامه کلی کاهش مصرف را تشکیل می‌دهد.

یکی از شرکت‌های فعال با هدف‌گذاری ۱۰۰ میلیون مترمکعبی و قرارداد در ۱۵ استان تا چهارم آبان یکی از بازیگران این بازار است و شرکت دیگری نیز هدف‌گذاری ۱۸۰ میلیون مترمکعبی دارد و شرکت سومی نیز برنامه صرفه‌جویی ۶۶ میلیون مترمکعبی را دنبال می‌کند و مجموع این سه هدف‌گذاری به ۳۴۶ میلیون مترمکعب می‌رسد که بخش عمده هدف ۴۳۴ میلیون مترمکعبی شرکت‌های فعال در بخش خانگی را پوشش می‌دهد. با این حال این ارقام بیانگر برنامه شرکت‌ها هستند و برای محاسبه سهم واقعی هر کدام از کاهش مصرف باید میزان پروژه‌های اجراشده و گواهی‌های صرفه‌جویی صادرشده نیز مشخص شود. نکته دیگر به نحوه ورود خانوار‌ها به این طرح‌ها مربوط می‌شود زیرا اجرای پروژه‌هایی مانند تعویض بخاری یا اصلاح موتورخانه بدون شناسایی ساختمان‌های دارای ظرفیت صرفه‌جویی و جلب همکاری ساکنان پیش نمی‌رود. از طرف دیگر خانوار باید بداند مشارکت در طرح چه تغییری در مصرف و هزینه انرژی ایجاد می‌کند و چه تعهداتی در قبال اجرای پروژه خواهد داشت. بنابراین اطلاع‌رسانی عمومی و معرفی خدمات کارور‌ها نیز بخشی از فرآیند توسعه این بازار خواهد بود.

گواهی صرفه‌جویی، حلقه اتصال سرمایه و درآمد

مسئله اصلی برای شرکت‌هایی که سرمایه خود را وارد پروژه‌های بهینه‌سازی می‌کنند فقط هزینه خرید و نصب تجهیزات نیست بلکه زمان و اطمینان از بازگشت سرمایه نیز در تصمیم آنها نقش دارد زیرا کارور باید پیش از دریافت درآمد حاصل از صرفه‌جویی هزینه‌های شناسایی مشترکان، اجرای پروژه، تأمین تجهیزات و خدمات فنی را پرداخت کند و در ادامه نیز منتظر تأیید میزان کاهش مصرف بماند.

اگر فرآیند اندازه‌گیری و صدور گواهی با تأخیر انجام شود یا روش محاسبه صرفه‌جویی در طول اجرای قرارداد تغییر کند برآورد اقتصادی پروژه با مشکل مواجه خواهد شد. به همین دلیل فعالان این حوزه خواستار تعیین زمان مشخص برای بررسی عملکرد، تأیید صرفه‌جویی و صدور گواهی هستند. هرچند در مقابل شرکت ملی گاز نیز برای صدور گواهی باید از واقعی بودن کاهش مصرف و جلوگیری از محاسبه صرفه‌جویی‌های غیرمستند اطمینان حاصل کند.

در واقع پرداخت بهای صرفه‌جویی بدون راستی‌آزمایی دقیق منابع اقتصادی طرح را در معرض خطا قرار می‌دهد و سخت‌گیری بیش از اندازه یا طولانی شدن فرآیند تأیید نیز انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. بنابراین طراحی یک روش اندازه‌گیری استاندارد و قابل پیش‌بینی منافع شرکت ملی گاز، سرمایه‌گذار و مشترک را همزمان تأمین خواهد کرد.

خط مبنا و اطلاعات مشترکان در کانون اختلاف

یکی از مشکلاتی که شرکت‌های کارور بر آن تأکید دارند دسترسی به اطلاعات مصرف مشترکان و امکان ترسیم خط مبنای قابل اتکاست که در فصل سرد و با افزایش مصرف خانوار‌ها اهمیت عملیاتی بیشتری پیدا می‌کند زیرا شرکت مجری برای اثبات میزان صرفه‌جویی باید مصرف پیش از اجرای پروژه را با مصرف پس از آن مقایسه کند و اثر عوامل مؤثر بر مصرف را نیز در محاسبات خود لحاظ کند.

برای مثال کاهش مصرف یک ساختمان پس از تعویض تجهیزات گرمایشی لزوماً به‌طور کامل ناشی از اقدام کارور نیست و تغییر دمای هوا، میزان حضور ساکنان، مساحت مورد استفاده و نحوه بهره‌برداری از تجهیزات نیز بر عدد نهایی اثر می‌گذارند. به همین دلیل تعیین خط مبنا باید با روش مشخص و داده‌های معتبر انجام شود تا هم امکان محاسبه منصفانه صرفه‌جویی وجود داشته باشد و هم زمینه اختلاف میان شرکت مجری و شرکت گاز کاهش پیدا کند.

در آیین‌نامه فعالیت کارور‌ها نیز تعیین خط مبنا در قرارداد پیش‌بینی شده است و شرکت گاز امکان انتخاب نقطه اندازه‌گیری در سطح مشترک نهایی یا نقاط توزیع شبکه را با توجه به نوع قرارداد و روش اندازه‌گیری در اختیار دارد. بنابراین مسئله صرفاً نبود مقررات نیست و نحوه اجرای این الزامات، دسترسی شرکت‌ها به اطلاعات و فراهم بودن زیرساخت اندازه‌گیری نیز باید بررسی شود.

عملکرد کارور‌ها با چه شاخصی سنجیده می‌شود؟

با توجه به تعدد شرکت‌های دارای مجوز و قرارداد‌های منعقدشده انتشار گزارش عملکرد تفصیلی از سوی شرکت ملی گاز ضرورت پیدا کرده است که مشخص کند چه تعداد از شرکت‌ها وارد مرحله اجرا شده‌اند، چه میزان سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند، چند مشترک را تحت پوشش قرار داده‌اند و چه حجمی از صرفه‌جویی آنها پس از اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی تأیید شده است.

در کنار این اطلاعات وضعیت قرارداد‌های غیرفعال یا پروژه‌هایی که به مرحله اجرا نرسیده‌اند نیز باید مشخص شود، زیرا باقی ماندن قرارداد در مرحله اداری یا اعلام یک هدف بلندپروازانه دستاورد عملیاتی محسوب نمی‌شود همان‌طور که صرفه‌جویی اعلامی شرکت‌ها نیز تا پیش از تأیید نهایی نباید به‌عنوان کاهش قطعی مصرف در آمار عملکرد ثبت شود.

از طرف دیگر شرکت‌های کارور نیز باید درباره تعهدات خود پاسخگو باشند و مشخص کنند چه میزان از اهداف قراردادی را محقق و چه تعداد خانوار از خدمات آنها استفاده کرده‌اند و در کنار آن منابع مالی جذب‌شده در چه پروژه‌هایی هزینه شده است. چنین گزارشی امکان ارزیابی کارآمدی شرکت‌ها و مقایسه عملکرد آنها را فراهم می‌کند و اجازه نمی‌دهد موفقیت یا ناکامی یک طرح صرفاً با آمار مجوز‌ها و قرارداد‌ها سنجیده شود.