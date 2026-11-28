جوان آنلاین: بازار جهانی محصولات کشاورزی با فشار فزاینده هزینه نهاده‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو شده و افزایش بهای کود‌های شیمیایی نیز چشم‌انداز تولید در برخی کشور‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. این تحولات برای کشورمان که بخش عمده‌ای از نیاز غذایی خود را از تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌کند هشداری جدی درباره ضرورت حفظ ظرفیت‌های کشاورزی محسوب می‌شود، به‌ویژه آنکه خروج بخشی از گندم تولید داخل از چرخه خرید دولتی در سال زراعی گذشته و فروش آن در بازار‌های دیگر باز هم موضوع حمایت از کشاورزی داخلی را مطرح کرده است که با هزینه‌های سنگین تولید، قیمت‌گذاری نامتناسب و تأخیر در دریافت مطالبات مواجه است و برای ادامه فعالیت انگیزه کمتری خواهد داشت و تداوم این روند دولت را در تأمین محصولات اساسی به واردات وابسته‌تر خواهد کرد.



کشاورزی پیش از آنکه به میزان بارندگی، حاصلخیزی خاک و سطح زیرکشت وابسته باشد به صرفه اقتصادی تولید وابسته است، زیرا کشاورز برای ورود به هر فصل زراعی باید هزینه بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات، نیروی کار و آبیاری را تأمین کند و در پایان نیز از فروش محصول درآمدی به دست آورد که هزینه‌های انجام‌شده و سرمایه لازم برای کشت بعدی را پوشش دهد و طبعاً هرگاه قیمت فروش با رشد هزینه‌های تولید تناسب نداشته باشد کشاورز به‌تدریج سرمایه خود را از دست می‌دهد و حتی اگر زمین و امکان تولید در اختیار داشته باشد انگیزه لازم برای ادامه فعالیت را نخواهد داشت.

ماجرای گندم در سال زراعی گذشته، یعنی همین تابستان امسال نمونه دقیقی از تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر رفتار تولیدکننده است، به طوری که برآورد‌ها از تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم در کشور حکایت داشت، اما میزان خرید تضمینی به این حد نرسید. البته تمام این اختلاف را نمی‌توان به فروش خارج از شبکه یا خروج گندم از کشور نسبت داد، زیرا بخشی از محصول برای مصرف خانوار کشاورز، بذر، خوراک دام و سایر مصارف نگهداری می‌شود. با این حال گزارش‌های مربوط به معاملات خارج از شبکه خرید تضمینی ضرورت بررسی دلایل اقتصادی کاهش تمایل برخی تولیدکنندگان به تحویل محصول به دولت را برجسته می‌کند.

مسئله اصلی در این معاملات صرفاً قیمت اعلام‌شده نیست، بلکه زمان دریافت پول نیز در تصمیم کشاورز اثر می‌گذارد. خرید تضمینی وقتی برای تولیدکننده جذابیت دارد که علاوه بر نرخ متناسب با هزینه‌های تولید پرداخت بهای محصول نیز در موعد مشخص انجام شود، اما تأخیر در تسویه مطالبات کشاورزی را که برای پرداخت دستمزد کارگران، تسویه بدهی نهاده‌ها و آماده‌سازی زمین به نقدینگی فوری نیاز دارد با محدودیت مالی مواجه می‌کند. در چنین وضعی واسطه‌ای که پول محصول را نقدی پرداخت می‌کند حتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ تضمینی نیز برای برخی کشاورزان به گزینه‌ای قابل انتخاب تبدیل می‌شود.

این اتفاق در ظاهر یک معامله میان تولیدکننده و خریدار است، اما پیامد آن به حساب مالی دولت نیز منتقل می‌شود زیرا کاهش گندم تحویلی به مراکز خرید برنامه تأمین ذخایر راهبردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در صورت کسری عرضه نیاز به واردات افزایش می‌یابد. واردات گندم نیز فقط به پرداخت بهای محصول محدود نمی‌شود و هزینه حمل، بیمه، انتقال ارز و ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های تجاری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بنابراین صرفه‌جویی کوتاه‌مدت در پرداخت مطالبات کشاورزان در صورت کاهش انگیزه تولید و افزایش نیاز وارداتی الزاماً به کاهش هزینه‌های دولت منجر نخواهد شد.

نرخ خرید تضمینی نیز باید بر مبنای محاسبه واقعی هزینه تولید و نه صرفاً محدودیت‌های مالی دولت یا ملاحظات تنظیم بازار تعیین شود. افزایش قیمت کود، سم، سوخت، قطعات ماشین‌آلات و دستمزد هزینه تمام‌شده گندم را تغییر می‌دهد و اگر این تحولات در نرخ خرید لحاظ نشود درآمد واقعی کشاورز کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر اعلام نرخ در آستانه فصل کشت یا اصلاح دیرهنگام آن امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را از تولیدکننده می‌گیرد و او نمی‌داند محصولی که ماه‌ها برای آن هزینه می‌کند در زمان برداشت با چه قیمتی خریداری خواهد شد.

تولیدکنندگان نباید هزینه ضعف حمایت‌ها را بپردازند

مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان به گندم محدود نیست و وضعیت چایکاران نیز نمونه دیگری از تأثیر سیاست‌های حمایتی بر آینده تولید داخلی محسوب می‌شود. باغدار چای برای حفظ ظرفیت تولید هر سال به هرس، اصلاح باغ، تأمین نهاده، نیروی کار و برداشت نیاز دارد و برخلاف بسیاری از فعالیت‌های کوتاه‌مدت اقتصادی امکان تعطیل کردن باغ و بازگشت آسان به تولید را ندارد. کاهش درآمد باغدار در یک فصل فقط به همان سال محدود نمی‌شود و با کاهش توان نگهداری باغ کیفیت و میزان برداشت سال‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تعیین نرخ به‌تنهایی تضمین‌کننده درآمد مناسب باغدار نیست زیرا کارخانه باید توان خرید محصول و پرداخت سهم خود را داشته باشد و دولت نیز تعهد مالی مربوط به خرید را در موعد مقرر اجرا کند. بنابراین تأخیر در این زنجیره نقدینگی باغدار را مختل می‌کند و امکان تأمین هزینه‌های نگهداری باغ را کاهش می‌دهد.

از طرف دیگر صنعت چای برای رقابت با محصول وارداتی به حمایت‌هایی فراتر از خرید برگ سبز نیاز دارد. نوسازی کارخانه‌های فرآوری، بهبود کیفیت چای خشک، کاهش ضایعات، توسعه بسته‌بندی و بازاریابی حلقه‌هایی هستند که ارزش افزوده محصول داخلی را افزایش می‌دهند. اگر باغدار محصول خود را با هزینه بالا تولید کند، اما کارخانه به دلیل فرسودگی تجهیزات یا کمبود سرمایه در گردش نتواند فرآوری مناسبی انجام دهد بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی تولید از بین خواهد رفت. بنابراین سیاست حمایت از چایکار باید با برنامه توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد بازار مطمئن برای محصول داخلی همراه شود.

در مورد برنج، دانه‌های روغنی، محصولات باغی و سایر محصولات اساسی نیز همین مسئله وجود دارد، زیرا کشاورز برای انتخاب محصول به برآوردی از هزینه تولید، قیمت فروش و امکان دسترسی به بازار نیاز دارد. تغییرات ناگهانی در سیاست واردات، محدودیت‌های مقطعی خرید یا قیمت‌گذاری نامتناسب محاسبات تولیدکننده را برهم می‌زند و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را با ریسک بیشتری همراه می‌کند. سیاست واردات باید به گونه‌ای تنظیم شود که در زمان کمبود واقعی به تنظیم بازار کمک کند، اما عرضه محصول خارجی در فصل برداشت بدون توجه به وضعیت تولیدکننده داخلی بازار فروش محصول داخلی را تحت فشار قرار ندهد.

تحولات بازار جهانی نیز ضرورت بازنگری در این سیاست‌ها را بیشتر کرده است. افزایش هزینه کود‌های شیمیایی، اختلال در عرضه انرژی و محدودیت مسیر‌های تجاری هزینه تولید و تأمین محصولات کشاورزی را در بازار‌های بین‌المللی بالا برده است. وابستگی به واردات نهاده و محصول نهایی در چنین فضایی اقتصاد کشور را در برابر افزایش قیمت‌های جهانی و اختلالات حمل‌ونقل آسیب‌پذیرتر می‌کند. از این رو حمایت از تولید داخلی باید از سطح شعار‌های مربوط به خودکفایی عبور کند و به برنامه‌ای اقتصادی برای کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری تبدیل شود.

تأمین به‌موقع کود و بذر، دسترسی به تسهیلات سرمایه در گردش، بیمه متناسب با ریسک‌های اقلیمی، توسعه فناوری‌های آبیاری و اصلاح الگوی کشت اقداماتی هستند که در کنار قیمت‌گذاری منصفانه توان تولیدکننده را تقویت می‌کنند. همچنین لازم است دولت در حمایت از مصرف‌کننده فشار تنظیم بازار را مستقیماً بر دوش کشاورز قرار ندهد و برای خانوار‌های کم‌درآمد از ابزار‌های حمایتی هدفمند استفاده کند، زیرا پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت محصول در مزرعه در بلندمدت با کاهش انگیزه تولید و افزایش وابستگی به واردات هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.