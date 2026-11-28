در آستانه قرعه‌کشی جام جهانی والیبال ۲۰۲۷، سید تیم ملی والیبال ایران مشخص شد.

جوان آنلاین: قرعه‌کشی جام جهانی والیبال ۲۰۲۷ به میزبانی لهستان پنجشنبه ۱۲ آذر برگزار می‌شود و حریفان تیم ملی والیبال ایران مشخص خواهند شد. در آستانه قرعه‌کشی این رقابت‌ها، سیدبندی این رقابت‌ها مشخص شد و تیم ملی والیبال ایران در سید سوم قرار گرفت.

بر این اساس ایران در جام جهانی با تیم‌های صربستان، جمهوری چک، یونان، رومانی، هلند، مکزیک و کره جنوبی روبرو نخواهد شد.

سیدبندی جام جهانی والیبال ۲۰۲۷

سید ۱: لهستان (میزبان)، ایتالیا، آمریکا، ژاپن، برزیل، اسلوونی، فرانسه، بلغارستان.

سید ۲: فنلاند، آلمان، اوکراین، کوبا، آرژانتین، بلژیک، کانادا، ترکیه.

سید ۳: صربستان، ایران، جمهوری چک، یونان، رومانی، هلند، مکزیک، کره جنوبی.

سید ۴: پورتوریکو، دانمارک، شیلی، مصر، استونی، تونس، کامرون، الجزایر.

تیم ملی والیبال ایران که اکنون در رده ۱۹ جهان قرار دارد، در تلاش است که از طریق رنکینگ سهمیه حضور در المپیک لس‌آنجلس را به دست بیاورد.

در این دوره از رقابت‌ها، ۳۲ تیم در ۸ گروه چهار تیمی به مصاف هم می‌روند. تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود می‌کنند. در دوره قبل که شگفتی های زیادی رخ داد، ایران در جمع هشت تیم پایانی قرار گرفت و توانست در یک هشتم نهایی صربستان را شکست دهد ولی برابر جمهوری چک شکست خورد.

در نهایت ایتالیا و بلغارستان به فینال دوره قبل رسیدند که ایتالیا توانست عنوان قهرمانی را به دست بیاورد.

از سال ۲۰۲۵ قرار شد جام جهانی والیبال هر دو سال یک بار برگزار شود. پیشتر این رقابت‌ها هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شد.

شوروی با ۶ قهرمانی موفق‌ترین عملکرد را در این رقابت‌ها داشته و بعد از آن ایتالیا با ۵ و برزیل و لهستان با ۳ قهرمانی در رده‌های بعدی قرار دارند.