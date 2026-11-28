بررسی سوال فتح‌الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان در دستورکار هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

جوان آنلاین: جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به صورت حضوری_وبیناری برگزار خواهد شد. موارد زیر در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری قرار دارد:

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح یک فوریاتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۳/۶/۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آندونزی

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد ناتوان، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دریایی خزر

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تصویب مقاله‌نامه حداقل سن (۱۹۷۳)

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری جلسات علنی مجلس قرار دارد:

سوال فتح‌الله توسلی نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های ملی، پاسارگاد، پارسیان، مهر، آینده و دی.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی، بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۹۴ تاکنون.

انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها.

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح دو فوریتی الحاق ماده (۶۸۷ مکرر) به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز