معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: در حال حاضر، کمبودی در بخش گندم نداریم؛ علاوه‌بر اینکه برای ۶ ماه، ذخائر استراتژیک تامین است.

جوان آنلاین: پیش‌بینی شده بود برداشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ حدود ۱۴ میلیون تن باشد و بالغ بر ۱۰ میلیون تن نیز تحویل دولت شود. اما چون آمار دقیقی در حوزه محصولات کشاورزی وجود ندارد هنوز به طور دقیق مشخص نیست در سال زراعی قبل چقدر گندم کشت و چقدر برداشت شد. ولی در نهایت کشاورزان حدود ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندم به دولت تحویل دادند.

برخی کارشناسان اقتصادی تاکید دارند تا برداشت گندم سال آینده نیاز است برای تامین نیازها نانوایی‌ها و نیز مصارف صنف و صنعت حدود ۴ میلیون تن گندم وارد شود.

محمدرضا طلایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در توسعه بازرگانی وزارتخانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر، ما کمبود گندم در کشور نداریم؛ علاوه‌بر اینکه برای ۶ ماه ذخائر استراتژیک تامین است.

وی افزود: به هر حال گندم یکی از محصولات پرمصرف کشور بوده و روند واردات آن در حال انجام است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که گندم مورد نیاز از چه مبادی در حال واردات است، اظهار کرد: واردات از بنادر شمالی در حال انجام بوده و تا پایان سال نزدیک ۲ میلیون تن گندم به موجودی انبارها اضافه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل ظرفیت‌های موجود کشور، هیچ مشکل و کمبودی در هیچ استانی نداریم، تصریح کرد: تا کنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است؛ بنابراین، علاوه‌بر گندم مصرف روزانه، برنامه وزارت جهاد کشاورزی بر این است که ۳ میلیون گندم به عنوان ذخائر مازاد در کشور موجود باشد که در حال انجام است.