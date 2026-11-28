جوان آنلاین: دارایی صندوق‌های بازنشستگی را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از سهام، کارخانه‌ها، زمین‌ها و مطالبات مالی دانست که در اختیار یک نهاد اداری قرار گرفته‌اند چراکه این دارایی‌ها حاصل انباشت منابعی هستند که طی دهه‌ها از کار، تولید، مالیات، حق بیمه و ظرفیت اقتصادی جامعه پدید آمده‌اند و به همین دلیل مالکیت و کارکرد آنها مسئله‌ای عمومی است و ارزش اقتصادی صندوق‌ها نیز درون شبکه‌ای از زیرساخت‌ها، قوانین، حمایت‌های عمومی و فعالیت نسل‌های مختلف شکل گرفته است پس نمی‌توان سرنوشت این ثروت را فقط به ملاحظات یک دستگاه یا گروه شغلی محدود کرد، زیرا بنیان اقتصادی آن به کل جامعه پیوند خورده است.

خبر مربوط به دارایی‌های گسترده صندوق بازنشستگی کشوری و سهم ناچیز آن در تأمین حقوق اعضا ابهامی مشحون از ضعف مدیریت مالی مطرح می‌کند، یعنی وقتی نهادی دارایی‌های بزرگ در اختیار دارد، اما بازده آن حتی بخش کوچکی از تعهداتش را پوشش نمی‌دهد باید نسبت میان مالکیت، مدیریت و منفعت عمومی دوباره بررسی شود و ارزش دفتری دارایی‌ها به‌تنهایی رفاه نمی‌آفریند و کارخانه زیان‌ده، زمین بلااستفاده یا سهام کم‌بازده هرچند در ترازنامه رقم بزرگی ثبت کند منابع لازم برای پرداخت مستمری را فراهم نمی‌آورد، اما معیار سنجش ثروت عمومی توان آن در تولید پایدار، ایجاد اشتغال، تأمین خدمات و پشتیبانی از امنیت اقتصادی شهروندان است.

صندوق‌های بازنشستگی بخشی از نهاد‌های بازتوزیع اجتماعی‌اند و کارکرد آنها باید در پیوند با قرارداد میان نسل‌ها فهمیده شود، چراکه نیروی کار امروز بخشی از درآمد خود را برای دوران سالمندی کنار می‌گذارد و جامعه نیز با ایجاد قواعد حقوقی و اقتصادی استمرار این تعهد را تضمین می‌کند. در این چارچوب مستمری صرفاً امتیازی صنفی نیست، بلکه یکی از صورت‌های حق برخورداری از امنیت اجتماعی است و این حق باید با منابع واقعی و سازوکار‌های پایدار پشتیبانی شود تا هزینه ناکارآمدی مدیریتی یا تصمیم‌های سیاسی به نسل بعد منتقل نشود.

با این حال عمومی دانستن ثروت صندوق‌ها به معنای نادیده گرفتن حقوق بیمه‌پردازان یا مصادره دارایی آنان به نفع مصارف نامرتبط نیست و منابعی که افراد طی سال‌ها به صندوق پرداخته‌اند پشتوانه تعهدات قانونی در برابر آنان است و هر اصلاحی باید این تعهدات را حفظ کند. اینجا سخن از منفعت عمومی به معنای اداره پاسخگویانه دارایی‌ها و قرار دادن بازده اقتصادی آنها در خدمت امنیت اجتماعی است.

شکل‌گیری صندوق‌های متعدد برای وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و گروه‌های شغلی به مرور سازوکاری ناهمگون پدید آورده که در آن قواعد بیمه‌ای، سن بازنشستگی، نرخ مشارکت، سطح تعهدات و کیفیت حمایت‌ها یکسان نیست و وجود تفاوت در مقررات گاه از شرایط واقعی مشاغل ناشی می‌شود، اما گسترش امتیاز‌های اختصاصی بدون محاسبه منابع و هزینه‌های بلندمدت عدالت بیمه‌ای را تضعیف می‌کند و هر دستگاهی که برای کارکنان خود صندوقی جداگانه می‌سازد عملاً بخشی از نیروی کار و منابع مالی را از یک چارچوب همبسته اجتماعی جدا می‌کند و امکان ارزیابی منصفانه تعهدات را کاهش می‌دهد.

نظامی که بر پایه وابستگی اداری یا عنوان شغلی مسیر‌های جداگانه و امتیاز‌های متفاوت ایجاد کند به جای تقویت همبستگی اجتماعی مرز‌های نهادی و طبقاتی را بازتولید می‌کند. کارمند یک وزارتخانه، کارگر یک واحد تولیدی، پرستار، معلم و نیروی خدماتی همگی در تولید و استمرار زندگی جمعی سهم دارند و امنیت دوران سالمندی آنان باید در چارچوبی ملی و قابل دفاع تضمین شود. البته وحدت نهادی الزاماً به معنای یکسان‌سازی مکانیکی همه مقررات نیست، زیرا تفاوت در سختی کار، خطر‌های شغلی، میزان فرسودگی و سابقه پرداخت باید در محاسبات کارشناسی لحاظ شود. مسئله آن است که امتیاز‌ها بر پایه معیار‌های قابل سنجش تعیین شوند نه براساس قدرت چانه‌زنی یک گروه یا نفوذ سازمانی آن.

عدالت اجتماعی نیز با تقسیم مساوی همه پرداخت‌ها میان افراد تحقق پیدا نمی‌کند. افراد از نظر نوع مسئولیت، مهارت، تخصص، میزان بهره‌وری، دشواری کار و سهمی که در تولید ارزش دارند موقعیت‌های یکسانی ندارند و نظام جبران خدمت باید این تفاوت‌های واقعی را به رسمیت بشناسد. با این همه عضویت در یک صنف یا اشتغال در دستگاهی برخوردار به خودی خود دلیل موجهی برای دریافت حقوق و مزایای بالاتر نیست. امتیاز مالی هنگامی مشروعیت دارد که با مسئولیت بیشتر، تخصص کمیاب، شرایط دشوار یا عملکرد قابل ارزیابی تناسب داشته باشد. اگر عنوان شغلی جای معیار‌های عینی را بگیرد منابع عمومی به جای پاداش دادن به کار و کارآمدی به ابزار تثبیت امتیاز‌های تاریخی تبدیل می‌شوند.

اصلاح نظام بازنشستگی باید با اصلاح حکمرانی دارایی‌ها همراه شود. صورت‌های مالی صندوق‌ها باید به شکل منظم و قابل فهم منتشر شوند، ارزش‌گذاری دارایی‌ها به دست نهاد‌های مستقل انجام گیرد و عملکرد مدیران بر پایه بازده واقعی، جریان نقدی، کیفیت سرمایه‌گذاری و آثار اجتماعی سنجیده شود. واگذاری دارایی‌های زیان‌ده یا کم‌بازده نیز نباید به انتقال ثروت عمومی به گروه‌های نزدیک به قدرت بینجامد. سرمایه‌گذاری در تولید، انرژی، زیرساخت و صنایع راهبردی زمانی به سود بازنشستگان و جامعه تمام می‌شود که ارزیابی اقتصادی مستقل، رقابت سالم و نظارت عمومی بر آن حاکم باشد.

همچنین نباید بحران صندوق‌ها را بهانه‌ای برای عقب‌نشینی دولت از مسئولیت تضمین امنیت اجتماعی قرار داد. دولت در مقام تنظیم‌گر، ضامن اجرای قانون و نماینده منافع عمومی وظیفه دارد قواعدی پایدار برای تأمین مالی بازنشستگی برقرار کند و از تحمیل ریسک‌های نامتعارف به بیمه‌شدگان جلوگیری کند. توسعه صندوق‌های خصوصی یا طرح‌های مکمل تنها در کنار نظام پایه فراگیر و با نظارت سختگیرانه معنا پیدا می‌کند. سپردن آینده سالمندی به توان پس‌انداز فردی در جامعه‌ای با درآمد‌های نابرابر و اشتغال ناپایدار شکاف طبقاتی را به دوران بازنشستگی منتقل می‌کند.

مسئله اصلی انتخاب میان مالکیت دولتی و خصوصی به شکل انتزاعی نیست، بلکه تعیین قواعدی است که ثروت انباشته‌شده را از حبس در ساختار‌های ناکارآمد بیرون بیاورد و بازده آن را به جامعه بازگرداند. دارایی صندوق‌ها باید با رعایت حقوق قانونی اعضا در چارچوب منافع عمومی و زیر نظارت پاسخگو اداره شود. اصلاح پایدار نیز از پذیرش این اصل آغاز می‌شود که منابع اجتماعی ملک اختصاصی وزارتخانه‌ها، مدیران یا گروه‌های صنفی نیستند. هر فرد بر پایه مشارکت، مسئولیت و کارایی خود مستحق جبران منصفانه است، اما هیچ جایگاه اداری یا هویت صنفی به تنهایی مجوز برخورداری ممتاز از ثروت مشترک را صادر نمی‌کند. نظام بازنشستگی عادلانه هم حقوق مکتسبه افراد را پاس می‌دارد و هم اجازه نمی‌دهد مرز‌های سازمانی منابع عمومی را به امتیاز‌های انحصاری بدل کنند.