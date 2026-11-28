در بحبوحه مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید در سرزمین‌های اشغالی و اختلاف‌نظر میان متحدان احتمالی گادی آیزنکوت، نفتالی بنت همچنان بر تشکیل دولت وحدت با مشارکت حزب لیکود اصرار دارد.

جوان آنلاین: گزارش‌ها حاکی از آن است که نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی که همچنان از ایده تشکیل دولت وحدت فراگیر دفاع می‌کند، از تقسیم‌بندی پیشنهادی سمت‌های وزارتی، از جمله احتمال انتصاب خود به عنوان وزیر دارایی، رضایت ندارد.

براساس گزارش آی۲۴نیوز، مذاکرات با هدف تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی به رهبری گادی آیزنکوت در شرایطی ادامه دارد که اختلاف‌ها میان شرکای احتمالی ائتلاف بر سر ترکیب کابینه آینده و نحوه تقسیم وزارتخانه‌های اصلی افزایش یافته است.

در حالیکه بنت همچنان خواستار تشکیل دولت وحدت با مشارکت حزب «لیکود» است؛ دولتی که در مرحله نخست آیزنکوت ریاست آن را بر عهده داشته باشد، آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل بیتنو»، هشدار داده است که بنیامین نتانیاهو ممکن است با پیشنهاد توافق «چرخشی» به آیزنکوت، درصدد مانع‌تراشی در مسیر مذاکرات برآید.

در کنار اختلاف‌ها درباره ترکیب کابینه آینده، تنش‌هایی نیز بر سر تقسیم وزارتخانه‌های حساس شکل گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بنت که همچنان از ایده تشکیل دولت وحدت دفاع می‌کند، از تقسیم‌بندی پیشنهادی سمت‌های وزارتی، از جمله احتمال انتصاب خود به عنوان وزیر دارایی رضایت ندارد.

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی درصدد بود وزارت جنگ را بر عهده بگیرد اما آیزنکوت به‌سرعت روند انعقاد توافق‌ها با لیبرمن را پیش برد و بسته گسترده‌ای از سمت‌های وزارتی، از جمله وزارت جنگ، به حزب «اسرائیل بیتنو» پیشنهاد کرد.

این اقدام به رویکردی شباهت دارد که یائیر لاپید در جریان مذاکرات تشکیل «دولت تغییر» در سال ۲۰۲۱ در پیش گرفت؛ زمانی که وزارت دارایی به لیبرمن واگذار شد. با این حال، به نظر می‌رسد این بار توافق‌هایی که با لیبرمن در حال شکل‌گیری است، به بهای نادیده گرفته شدن بلندپروازی‌های سیاسی بنت تمام می‌شود.

بنت روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد تشکیل یک دولت «وحدت ملی صهیونیستی» که در مرحله نخست آیزنکوت ریاست آن را بر عهده داشته باشد، همچنان بهترین گزینه برای اسرائیل و اسرائیلی‌هایی است که خدمت نظامی انجام می‌دهند.

بنت معتقد است چنین دولتی از موقعیت بهتری برای پیشبرد روند سربازگیری از یهودیان تندرو (حریدی‌ها) در ارتش و اولویت دادن به نیازهای نظامیان برخوردار خواهد بود.

وی تأکید کرد تشکیل دولتی متکی بر احزاب عربی غیرصهیونیستی، مستلزم امتیازدهی‌های گسترده در زمینه اهداف مربوط به سربازگیری در ارتش و آنچه وی «انقلاب» به نفع افرادی که خدمت نظامی انجام می‌دهند، توصیف کرده است، خواهد بود.

بنت طی هفته‌های گذشته با آیزنکوت، نتانیاهو و نمایندگان آنها دیدار و بر تعهد کامل خود برای تلاش در راستای تشکیل دولت وحدت ملی تأکید کرده است. وی در همین زمینه گفته است فرصت همچنان وجود دارد.

دفتر بنت تأکید کرد این مذاکرات با اطلاع کامل آیزنکوت انجام می‌شود و در عین حال هرگونه احتمال پیوستن بنت به ائتلاف سیاسی نتانیاهو را رد کرد.

دفتر بنت در این باره اعلام کرد: «حزب بیحاد تحت هیچ شرایطی به ائتلاف نتانیاهو نخواهد پیوست.»

بنت همچنین تأکید کرد که اجازه نخواهد داد نتانیاهو از مذاکرات برای مانع‌تراشی در تلاش‌های آیزنکوت با هدف تشکیل دولت استفاده کند و تنها هدف این گفت‌وگوها تشکیل «دولت وحدت صهیونیستی» است که در مرحله نخست آیزنکوت ریاست آن را بر عهده داشته باشد.

هشدار لیبرمن درباره تلاش نتانیاهو برای برهم زدن مذاکرات

در مقابل، لیبرمن موضع متفاوتی درباره امکان تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت نتانیاهو اتخاذ کرده است.

رئیس حزب «اسرائیل بیتنو» روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت «دولت تغییر» عملاً روند شکل‌گیری خود را آغاز کرده است و نتانیاهو برای جلوگیری از تشکیل آن تلاش خواهد کرد.

لیبرمن گفت: «نتانیاهو به هر قیمتی تلاش خواهد کرد تشکیل این دولت را ناکام بگذارد. بعید نمی‌دانم که او توافقی برای چرخش در سمت نخست‌وزیری به گادی آیزنکوت پیشنهاد کند؛ به‌گونه‌ای که نتانیاهو در مرحله دوم این سمت را بر عهده بگیرد، اما همه باید بدانند که این چیزی جز یک مانور سیاسی نیست.»

لیبرمن ضمن اشاره به تحولات جلسه محاکمه کیفری جاری نتانیاهو در روز چهارشنبه، یعنی یک روز پیش از انتشار بیانیه خود، گفت نخست‌وزیر بیش از گذشته به سمت برگزاری انتخابات جدید تمایل پیدا کرده است.

وی گفت: «به‌ویژه پس از تحولات روز چهارشنبه در دادگاه، نتانیاهو بیش از هر چیز دیگری خواهان برگزاری انتخابات جدید است.»

رئیس حزب «اسرائیل بیتنو» هشدار داد نتانیاهو ممکن است مذاکرات تشکیل دولت وحدت را تا آخرین لحظه به تعویق بیندازد و سپس بهانه‌ای برای ناکام گذاشتن آن ایجاد کند.

لیبرمن افزود حتی در صورت تشکیل دولت وحدت نیز ممکن است نتانیاهو طی چند ماه، عمداً بحرانی سیاسی ایجاد کند تا زمینه برگزاری انتخابات دیگری را فراهم آورد.

وی در پایان گفت: «همه طرف‌های سیاسی باید این واقعیت را درک کنند.»

اختلاف میان بنت و لیبرمن یکی از چالش‌های اصلی پیش روی آیزنکوت در تلاش‌هایش برای تشکیل کابینه آینده رژیم صهیونیستی را برجسته می‌کند.

با وجود آنکه ۶۷ عضو کنست به اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم توصیه کرده‌اند که مأموریت تشکیل دولت را به آیزنکوت واگذار کند، این توصیه‌ها لزوماً به معنای تضمین حمایت آنها از ائتلافی نیست که وی در نهایت معرفی خواهد کرد.

به همین ترتیب، انتخاب متان کاهانا به عنوان رئیس کنست نشان داد که بلوک خواهان تغییر دولت توانایی تأمین اکثریت پارلمانی را دارد، اما این مسأله تضمین‌کننده برخورداری از حمایت کافی در رأی‌گیری برای کسب رأی اعتماد نیست.

بنت در تلاش است احتمال تشکیل دولت وحدت ملی با حزب «لیکود» را تا حد امکان حفظ کند و این دولتی در مرحله نخست آیزنکوت ریاست آن را بر عهده داشته باشد.

در مقابل، لیبرمن ترجیح می‌دهد توافق‌های ائتلافی با احزاب حریدی (یهودیان ارتدوکس تندرو) پیش برود و با تشکیل کابینه‌ای که به حمایت احزاب عربی متکی باشد، مخالفت می‌کند.

آیزنکوت نیز تلاش دارد چندین گزینه ائتلافی را همچنان روی میز نگه دارد؛ از جمله تشکیل دولت اقلیت، در صورتی که مذاکرات با احزاب حریدی یا حزب «لیکود» به توافق منجر نشود.