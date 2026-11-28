جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته هزار و ۲۴۶ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله ساراتوف، سامارا، کراسنودار و منطقه مسکو و کریمه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

باوجود تداوم مذاکرات سه جانبه صلح در ابوظبی، جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده‌اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.