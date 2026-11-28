حمله پهپادی اوکراین به بندر بنغازی لیبی، به گفته منابع آگاه، موجب بروز تنش در روابط کی‌یف و رم و گفت‌وگوی پرتنش نخست‌وزیر ایتالیا و رئیس‌جمهور اوکراین شد.

جوان آنلاین: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد گفت‌وگوی جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا و ولودیمیر زلنسکی پس از حمله نیروهای اوکراینی به بندر بنغازی لیبی، با تنش همراه بوده است.

به گفته یک منبع آگاه از محتوای این گفت‌وگو، طرفین درباره نبود هماهنگی میان کی‌یف و متحدانش صحبت کردند. این حمله همچنین به سردی روابط اوکراین و ایتالیا منجر شده است.

پیش‌تر آنتونیو تاجانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه ایتالیا، ادعای زلنسکی مبنی بر هماهنگی حملات اوکراین به بندر بنغازی با متحدان کی‌یف را رد کرده بود.

پهپادهای اوکراینی ۲۲ نوامبر به بندر بنغازی حمله کردند. نایب‌رئیس شورای ریاست‌جمهوری لیبی، این اقدام اوکراین را که مسئولیت آن را پذیرفته بود، در حکم اعلام جنگ علیه دولت لیبی توصیف کرد.