جوان آنلاین: ارنست چرنوخین، معاون مدیر اداره امنیت اطلاعات بین‌المللی وزارت خارجه روسیه گفت سیاستمداران غربی به ساختن حرفه سیاسی خود بر پایه اتهام‌های بی‌اساس علیه روسیه عادت کرده‌اند.

وی در حاشیه نهمین مجمع رسانه‌ای «آزادی روزنامه‌نگاری در بستر حقوق بشر، فناوری‌های نوین و امنیت اطلاعات بین‌المللی» در اسمولنسک به تاس گفت روسیه به اتهاماتی که بدون ارائه شواهد مطرح می‌شوند عادت کرده است، چرا که در غرب متهم کردن روسیه ساده‌ترین کار است.

چرنوخین افزود: امروزه اگر روسیه را متهم نکنید، در غرب دوام نمی‌آورید. آنها به ساختن حرفه خود با متهم کردن روسیه عادت کرده‌اند.