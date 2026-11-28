مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات از ثبت و رسیدگی به ۴ هزار و ۱۶۹ شکایت در سامانه پاسخگویی وزارت آموزش و پرورش، طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

جوان آنلاین: رضا روستایی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، با اشاره به اهمیت نظام پاسخگویی در صیانت از حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و اداری، اظهار کرد: سامانه پاسخگویی به شکایات با هدف تسهیل ارتباط مردم با مجموعه آموزش‌وپرورش، دریافت و پیگیری مطالبات و نظارت بر نحوه ارائه خدمات در سطوح ستادی و استانی فعالیت می‌کند.

به گزارش مهر، وی افزود: اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه، علاوه بر فراهم‌کردن امکان رسیدگی به شکایات، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی مسائل و آسیب‌های موجود در فرایندهای اجرایی و برنامه‌ریزی برای اصلاح آن‌هاست.

روستایی با تشریح عملکرد سامانه در نیمه نخست سال جاری گفت: در این بازه زمانی، ۴ هزار و ۱۶۹ شکایت در سامانه ثبت شده است؛ این در حالی است که تعداد شکایات ثبت‌شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۷ هزار و ۸۴ مورد بوده که مقایسه این آمار از کاهش حدود ۴۱ درصدی شکایات حکایت دارد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش، آموزش و اطلاع‌رسانی، اقناع مخاطبان، برگزاری نشست‌های نخبگانی «با هم برای ایران»، وبینارهای آموزشی، میزهای ارتباطات مردمی، بازدیدهای دوره‌ای و شفافیت در پاسخگویی را از جمله عوامل مؤثر در کاهش شکایات و ارتقای سطح پاسخگویی برشمرد.

وی همچنین با اشاره به فراوانی موضوعات مطرح‌شده در شکایات ثبت‌شده تصریح کرد: موضوعات آموزشی با یک‌هزار و ۳۷ مورد، امور اداری با ۷۶۲ مورد و مسائل مالی و رفاهی با ۵۸۱ مورد، بیشترین فراوانی را در میان شکایات ثبت‌شده به خود اختصاص داده‌اند. این آمار ضرورت توجه هدفمند به حوزه‌های پرتکرار و بررسی ریشه‌ای مسائل و مشکلات موجود در این بخش‌ها را نشان می‌دهد.

روستایی در ادامه، کاهش زمان پاسخگویی به شکایات را از دیگر شاخص‌های قابل توجه عملکرد سامانه دانست و گفت: میانگین زمان پاسخگویی به شکایات در سطح کشور از ۱۴.۸۳ روز در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۷.۳۳ روز در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر بهبود حدود ۵۱ درصدی این شاخص است.

وی افزود: میانگین زمان پاسخگویی در سطح ستاد نیز از ۴.۸۱ روز به ۲.۵۹ روز کاهش یافته است. با توجه به هدف‌گذاری هفت‌روزه برای این شاخص، استمرار اقدامات نظارتی و تلاش برای کاهش زمان رسیدگی در تمامی سطوح اجرایی ضروری است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش، رویکرد پیشگیرانه و اصلاحی در مواجهه با شکایات را از اولویت‌های اصلی این اداره کل دانست و تأکید کرد: صرف ثبت و پاسخگویی به شکایات نمی‌تواند هدف نهایی نظام رسیدگی باشد؛ بلکه ضروری است داده‌های حاصل از آن به‌صورت مستمر تحلیل شود و نتایج این تحلیل‌ها در اصلاح فرایندها، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیشگیری از تکرار تخلفات و ارتقای کیفیت خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

روستایی در پایان، تقویت نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی، ارتقای کیفیت و مستندبودن پاسخ‌ها، رعایت مهلت‌های قانونی و اداری پاسخگویی، تحلیل موضوعات پرتکرار شکایات، شناسایی و رفع موانع اجرایی، توانمندسازی مسئولان و رابطان پاسخگویی در استان‌ها و بهره‌گیری از داده‌های سامانه برای تدوین برنامه‌های اصلاحی را از جمله اقدامات ضروری برای افزایش اثربخشی نظام پاسخگویی و ارتقای رضایتمندی مردم عنوان کرد.