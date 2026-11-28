جوان آنلاین: عبدالهادی الحویج، وزیر امور خارجه دولت مستقر در شرق لیبی در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد این کشور غرامت خسارات ناشی از حمله اوکراین به بندر بنغازی را مطالبه خواهد کرد.

وی افزود: مطالبه غرامت شامل حقوق خانواده‌های قربانیان، آسیب‌دیدگان و خسارات وارده به تأسیسات، زیرساخت‌های بندری و بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود.

وزیر امور خارجه دولت مستقر در شرق لیبی تأکید کرد این کشور در پیگیری حقوق خود و جبران خسارات ناشی از این حمله، اقدامات قانونی و دیپلماتیک را دنبال خواهد کرد.

این مطالبات در پی حمله اوکراین به کشتی‌های روسی در بندر بنغازی و اطراف آن مطرح شده است. مقام‌های لیبیایی خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره ابعاد حمله، شناسایی مسئولان و بررسی استفاده احتمالی از خاک یا تأسیسات لیبی در اجرای عملیات شده‌اند. همچنین طرابلس و بنغازی بر حفظ حق این کشور برای مطالبه غرامت و جبران خسارات تأکید کرده‌اند.