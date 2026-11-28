یک عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است تبصره ماده ۱۰۰ را باید یکی از محور‌های اصلی اصلاح نظام مالیاتی و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی دانست؛ سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ و هوشمندسازی اخذ مالیات از مشاغل، همزمان به دنبال کاهش هزینه‌های تمکین برای مؤدیان، افزایش بهره‌وری سازمان امور مالیاتی و گسترش عدالت در توزیع بار مالیاتی است.



سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ و هوشمندسازی اخذ مالیات از مشاغل، رویکردی تحولی در نظام مالیاتی کشور است که همزمان سه هدف مهم، یعنی کاهش هزینه‌های تمکین برای مؤدیان، افزایش بهره‌وری سازمان امور مالیاتی و گسترش عدالت در توزیع بار مالیاتی را دنبال می‌کند. این رویکرد تلاش می‌کند رابطه میان مؤدی و سازمان مالیاتی را از حالت سنتی و پرتنش به تعاملی ساده‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر اعتماد تبدیل کند. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این سازوکار، تسهیل انجام تکالیف مالیاتی برای صاحبان مشاغل است. مؤدیان با فرایند‌های ساده‌تر و هوشمند می‌توانند وظایف خود را با صرف زمان و هزینه کمتری انجام دهند. افزون بر این، تقسیط بلندمدت مالیات، فشار نقدینگی را از دوش فعالان اقتصادی برمی‌دارد و اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی نیز انگیزه آنان را برای پایبندی به قانون افزایش می‌دهد.

از منظر سازمان امور مالیاتی نیز این تحول فرصتی برای ارتقای بهره‌وری است. کاهش مداخلات غیرضروری و پرهیز از بررسی‌های پرتکرار درباره مؤدیانی که تکالیف خود را به‌درستی انجام می‌دهند، به سازمان امکان می‌دهد منابع و توان خود را بر شناسایی فراریان مالیاتی متمرکز کند. به این ترتیب، فشار اصلی نظارت بر کسانی وارد می‌شود که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، نه بر مؤدیان پایبند. مشارکت اصناف در تعیین محل مصرف منابع حاصل از مالیات، بُعد تازه‌ای از شفافیت و اعتماد عمومی را به این طرح می‌افزاید. وقتی فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه‌شدن مالیات‌ها سهیم باشند، انگیزه بیشتری برای مشارکت در نظام مالیاتی خواهند داشت. نتیجه این رویکرد، توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی و تقویت پیوند میان مردم و دولت خواهد بود. در همین راستا احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» خاطرنشان کرد: در بخش اخذ مالیات از اصناف نیز تسهیل تکالیف مالیاتی موجی از رضایت ایجاد کرده است. سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با حذف کاغذبازی، رسیدگی‌های حضوری و ممیزمحوری را پایان داده است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به افزایش سقف بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای مشاغل با فروش سالانه تا ۷۲ میلیارد تومان، اظهار کرد که امکان تعیین مالیات قطعی به‌صورت مقطوع، بدون نیاز به تنظیم دفاتر پیچیده و با برخورداری از معافیت جرایم و شرایط پرداخت اقساطی، متناسب با وضعیت اقتصادی کشور، جلوه‌ای از مالیات‌ستانی هوشمند و تسهیل فرایند انجام تکالیف مالیاتی است، افزایش این سقف در سال پیش‌رو، دامنه شمول این طرح را گسترش داده و زمینه بهره‌مندی شمار بیشتری از صاحبان مشاغل از سازوکار ساده‌تر و عادلانه‌تر پرداخت مالیات را فراهم می‌کند. نماینده مردم هرمزگان در پایان تأکید کرد: برآورد مالیات صفر برای ۷۵ درصد مؤدیان و مالیات‌های خرد برای اکثریت کسبه نشان می‌دهد مالیات‌ستانی روی فرار‌های مالیاتی دانه درشت‌ها و تقاطع‌گیری هوشمند تمرکز یافته است و دیگر اصناف آسیب‌پذیر زیر بار مالیاتی سنگین قرار نمی‌گیرند. وی در پایان گفت: تسهیل انجام تکالیف، تقسیط بلندمدت، اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی، کاهش مداخلات غیرضروری، تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی و مشارکت اصناف در تعیین محل مصرف منابع، مزیت‌های اصلی تبصره ماده ۱۰۰ است.