رئیس شورای ملی مسلمانان کانادا در واکنش به تایید قانون سکولاریسم کبک از سوی دیوان عالی، این حکم را عقب‌گردی در آزادی مذهبی دانست و نسبت به تضعیف حقوق اساسی شهروندان در سراسر کانادا هشدار داد.

جوان آنلاین:استیون براون رئیس اجرایی شورای ملی مسلمانان کانادا روز جمعه ششم آذر هشدار داد که رای دیوان عالی این کشور در تایید قانون سکولاریسم کبک می‌تواند حقوق اساسی شهروندان را در سراسر کانادا تضعیف کند.

او این حکم را عقب‌گردی بزرگ در زمینه آزادی مذهبی و برابری توصیف کرد.

براون پس از صدور حکم دیوان عالی درباره لایحه ۲۱ در گفت‌وگو با خبرنگاران در محوطه پارلمان کانادا این اظهارات را مطرح کرد. این قانون برخی کارکنان بخش عمومی، از جمله معلمان و ماموران پلیس را از استفاده از نمادهای مذهبی در حین انجام وظیفه منع می‌کند.

براون گفت: امروز روزی اندوهبار برای کبک و کاناداست.

او رای چهار قاضی در برابر سه قاضی را «یکی از مهم‌ترین عقب‌گردها در زمینه حقوق تضمین‌شده در منشور حقوق و آزادی‌ها در تاریخ کشورمان» توصیف کرد.

دیوان عالی کانادا استفاده دولت کبک از بند استثنا در قانون اساسی را تایید کرد. این بند به دولت‌ها اجازه می‌دهد برخی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در منشور حقوق و آزادی‌ها را برای دوره‌های پنج‌ساله قابل تمدید، لغو کنند.

با این حال، دیوان عالی بندی را که اعضای مجلس ملی کبک را از پوشاندن صورت منع می‌کرد، لغو کرد و تشخیص داد که این محدودیت با حقوق دموکراتیک نمایندگان در تعارض است.

براون هشدار داد که این حکم ممکن است دولت‌ها را به استفاده هرچه بیشتر از بند استثنا تشویق کند.

او تاکید کرد که این بند اساسا برای استفاده در شرایط اضطراری و به‌عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شده است.

وی گفت: راه برای حمله‌ای گسترده به حقوق تضمین‌شده در منشور برای شهروندان کانادا باز شده است.

براون با اشاره به پیامدهای شخصی و شغلی اجرای لایحه ۲۱ گفت که شماری از ساکنان کبک به دلیل ظاهر و پوشش مذهبی خود فرصت‌های شغلی، تحصیلی و امکان پیشرفت حرفه‌ای را از دست داده‌اند.

براون گفت: این تصمیم به هر دولتی در این کشور مجوزی نامحدود می‌دهد تا قوانینی تصویب کند که آزادی‌های اساسی و حقوق قانونی همه شهروندان کانادا را از آنها سلب کند.

او افزود: اگر هر زمان که دولتی از نظر سیاسی چنین اقدامی را به مصلحت بداند، بتواند حقوق ما را نقض کند، در واقع ما هیچ حقی نداریم و تنها از امتیازاتی برخورداریم که دولت تصمیم می‌گیرد به ما اجازه استفاده از آنها را بدهد.