جوان آنلاین: در جنوب نوار غزه توپخانه و تانک های اسرائیلی مناطق شمال شرقی خان یونس را زیر آتش قرار دادند و قایق های جنگی اسرائیلی آتش گشوده و بالگردهای ارتش این رژیم نیز منطقه «قیزان النجار» را هدف قرار دادند.

مناطق شرقی خان یونس نیز شاهد آتش سنگین تانکها بود. کانون این حملات منطقه «بطن السمین» بود. همزمان نظامیان اشغالگر به سمت مرکز و مناطق غربی شهر نیز آتش گشودند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که یک کودک ۱۴ ساله فلسطینی بر اثر اصابت گلوله نظامیان صهیونیست به ناحیه شکم در شرق شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه زخمی شد.

در شمال غزه نیز اردوگاه جبالیا به شدت از سوی اشغالگران زیر آتش قرار گرفت.

از سوی دیگر سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز با صدور بیانیه‌ای، از کشته شدن دو تن از کارکنان خود در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یکی از درمانگاه‌های این سازمان در نوار غزه ابراز شوک و خشم شدید کرد.

پزشکان بدون مرز تاکید کرد که این حمله به منزله هدف قرار دادن مستقیم این سازمان است و شمار کارکنان آن که در غزه جان خود را از دست داده‌اند، به ۱۷ نفر رسیده است.

این سازمان خاطر نشان کرد تمامی مراکز آن به وضوح دارای نشان سازمان پزشکان بدون مرز هستند و موقعیت مکانی آنها به ارتش رژیم صهیونیستی اطلاع داده شده بود و ارتش از محل آنها آگاهی داشت.