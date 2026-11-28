منابع آگاه از پشیمانی مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، از ترک سنا و پیوستن به تیم ترامپ خبر می‌دهند؛ هم‌زمان اختلاف با استیون میلر و شرط‌بندی کارکنان کاخ سفید بر سر دوام سیاسی او، بحران موقعیتش را تشدید کرده است.

جوان آنلاین: منابع آگاه می‌گویند مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی که درگیر بحران است، آرزو می‌کند کاش در سنا مانده بود و برخی در کاخ سفید ترامپ هم آرزو می‌کنند که کاش او سمت قبلی خود را رها نمی‌کرد.

روزنامه نیویورک پست گزارش داد: این سناتور پیشین اکلاهما در حالی که برای حفظ کنترل بر وزارتخانه بزرگ خود تقلا می‌کند، به‌طور غیرعلنی از ترک کنگره ابراز پشیمانی کرده است؛ او با نارضایتی فزاینده استیون میلر، رئیس دفتر جدید کاخ سفید روبه‌روست و حتی موضوع یک شرط‌بندی گزارش‌شده در جناح غربی کاخ سفید درباره بقای سیاسی‌اش شده است.

یک فرد مرتبط با وزارت امنیت داخلی با گفتن این که «او به آدم‌ها می‌گوید کاش در سنا مانده بود»، افزود که شنیدن این حرف مستقیما از زبان وزیر امنیت داخلی او را شگفت‌زده کرده است. دو منبع آگاه دیگر نیز به نیویورک پست گفتند که این اظهارنظر مولین را شنیده‌اند.

یک مقام کاخ سفید با اشاره به کسب‌وکار قبلی مولین که یک شرکت تاسیساتی داشت به نیویورک پست گفت: کاش او در شرکت تاسیسات ساختمانی‌اش مانده بود چون فردی محافظه‌کارتر باید ریاست وزارت امنیت داخلی را بر عهده داشته باشد. او یک احمق و فرستاده‌ای افتضاح است.

این روزنامه در ادامه نوشت: مولین ۴۹ ساله زندگی قبلی‌اش را کاملا پشت سر نگذاشته و هشت ماه پس از پیوستن به کابینه ترامپ، همچنان صبح‌ها به کپیتال هیل (ناحیه‌ای که مقر کنگره در آن واقع شده) می‌رود تا ورزش کند.

مولین از زمانی که در مارس جایگزین کریستی نوئم شد، مدام با ضربات سیاسی مواجه شده که شامل انتقاد به نحوه مدیریت فروپاشی‌های فناوری، اجرای قوانین مهاجرت و موارد دیگر است. با این حال، یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا قاطعانه ادعای پشیمانی مولین از پذیرش این سمت را رد کرد و آن را «بی‌معنی و کاملا نادرست» خواند.

با این حال منابع آگاه می‌گویند مولین نتوانسته است رئیس دفتر قدرتمند جدید رئیس‌جمهور آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد؛ ظاهرا استیون میلر هم طرفدار رئیس امنیت داخلی نیست. چندین منبع به نیویورک پست گفتند میلر که از نحوه مدیریت مولین در مجموعه‌ای از بحران‌های فناوری که کسب‌وکارها و آژانس‌های دولتی آمریکا را با اخلال مواجه کرده بود، ناراضی بوده، شخصا تماس گرفت تا مولین در پاسخ دولت به آن مداخله نکند.

مشکل مولین با زمین‌گیر شدن سراسری پروازها در ۱۳ نوامبر -شدیدترین اختلال در سفر هوایی آمریکا از زمان ۱۱ سپتامبر- تشدید شد؛ حادثه‌ای که در دومین روز از قطعی گسترده سرویس ایمیل اوت‌لوک شرکت مایکروسافت رخ داد. این شرکت اعلام کرد که قطعی نتیجه هک نبوده است.

مولین در کنفرانس خبری کاخ سفید در کنار شان دافی، وزیر حمل‌ونقل حاضر شد و در آنجا رئیس امنیت داخلی صراحتا و ظاهرا به‌درستی فروپاشی هوانوردی را به گردن ارتقای سامانه‌های تحت نظارت شان دافی انداخت که سامانه‌های قدیمی کنترل ترافیک هوایی را از کار انداخته بود. اما روز بعد، مولین در حالی که هزاران مسافر در سراسر ایالات متحده سرگردان بودند با جت دولتی‌اش به بازی فوتبال دانشگاهی تگزاس-ال‌اس‌یو در باتون‌روژ در ایالت لوئیزیانا رفت و به دلیل این کار با انتقاد روبه‌رو شد.

چهار روز بعد نیز مولین و همسرش کریستی عازم سفری به اردن، جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی شدند. یک روز پس از آغاز این سفر خارجی، بزرگ‌ترین بانک آمریکا، جی‌پی مورگان چِیس، اعلام کرد که هکرها ممکن است نام و آدرس ایمیل مشتریان را به دست آورده باشند. چند روز بعد، سازمان سیا و دو آژانس اطلاعاتی دیگر آمریکا اعلام کردند که آن‌ها هم هک شده‌اند.

نشانه دیگری از جایگاه تضعیف‌شده مولین نیز این هفته آشکار شد، زمانی که استیون میلر تشکر خود را از مقامات دولتی دخیل در انهدام موفق یک انبار مواد منفجره سربی در آیووا منتشر کرد. نبود نام مولین در این فهرست، با وجود این که آژانس مدیریت اضطراری فدرال که زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی است و نقش مهمی در این عملیات داشت، قابل توجه بود.

علاوه بر این، روزنامه واشنگتن‌پست اخیرا گزارش داد که کارکنان کاخ سفید شرط‌بندی‌ای راه انداخته‌اند درباره اینکه مولین چقدر در دولت دوام می‌آورد، هرچند چند دستیار کاخ سفید که نیویورک پست با آن‌ها تماس گرفت، از آن بی‌خبر بودند و تردید داشتند که این موضوع جدی باشد.

روزنامه نیویورک پست در ادامه این مطلب نوشت: مشکلات مولین با میلر فراتر از نحوه مدیریت فروپاشی‌های فناوری اخیر است؛ در دولت ترامپ این تصور وجود دارد که مولین چندان تمایلی به اجرای سیاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای اخراج دسته‌جمعی مهاجران ندارد. این موضوع او را در برابر استیون میلر قرار می‌دهد که طراح سیاست‌های ضد مهاجرت ترامپ است.

به نوشته این روزنامه، زندگی برای مولین در کپیتال هیل بسیار ساده‌تر بود؛ جایی که از محبوبیت بالایی میان رای‌دهندگان اکلاهما برخوردار بود، دفتر خودش را اداره می‌کرد و به جای کاخ سفید، به رای‌دهندگانش پاسخگو بود. او در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان عضو مجلس نمایندگان به واشنگتن آمد و تنها سه سال در سنا بود تا این که ترامپ او را برای تصدی وزارت امنیت داخلی انتخاب کرد. یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی و دو منبع آگاه ادعای این که مولین تمایل به بازگشت به شغل قبلی‌اش را ابراز کرده باشد، رد کرده‌اند.