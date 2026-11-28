حمله اوکراین به دو کشتی روسی در سواحل لیبی، به تنش در روابط رم و کی‌یف منجر شده است؛ به‌طوری‌که نخست‌وزیر ایتالیا در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور اوکراین، از انجام این عملیات بدون هماهنگی با متحدان و خطر گسترش درگیری به دریای مدیترانه انتقاد و زلنسکی هم عذرخواهی کرد.

جوان آنلاین: شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در پی حمله کی‌یف به دو کشتی روسی در نزدیکی بندر بنغازی لیبی، تماس تلفنی پرتنشی با یکدیگر داشتند.

بر اساس این گزارش، محور اصلی این گفت‌وگو، نبود هماهنگی اوکراین با متحدانش و ارائه نشدن هشدار قبلی درباره حمله‌ای بود که در بندر بنغازی انجام شد.

یک منبع آگاه از محتوای این تماس که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد: حمله اوکراین به یک کشتی نظامی و یک کشتی باری روسیه، روابط دوستانه ایتالیا و اوکراین را به روابطی سرد تبدیل کرده است.

دفتر نخست‌وزیری ایتالیا پس از این تماس تلفنی که روز جمعه انجام شد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات حاکمیت لیبی را نقض کرده و خطر گسترش درگیری به دریای مدیترانه را در پی دارد.

این موضع‌گیری با اظهارات پیشین زلنسکی در گفت‌وگو با شبکه خبری بی‌بی‌سی در تضاد به نظر می‌رسد؛ او پیش‌تر گفته بود نیروهای اوکراینی هرگز چنین حملاتی را بدون مشورت با شرکای خود انجام نمی‌دهند.

ملونی از جمله حامیان برجسته و ثابت‌قدم رئیس‌جمهور اوکراین به شمار می‌رود؛ با این حال، تنش اخیر در شرایطی رخ داده است که او برای شرکت در انتخابات سال آینده ایتالیا آماده می‌شود و شماری از اعضای ائتلاف حاکم و همچنین جریان‌های مخالف، مواضعی اتخاذ کرده‌اند که به‌طور گسترده طرفدارانه‌تر نسبت به روسیه ارزیابی می‌شود.

زلنسکی از ملونی عذرخواهی کرد

در همین حال، آنتونیو تاجانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا، اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی بابت انجام عملیات اوکراینی در بندر بنغازی لیبی - بدون اطلاع قبلی به طرف ایتالیایی - از نخست‌وزیر ایتالیا عذرخواهی کرده است.

تاجانی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «دولت هرگز، چه در برابر پارلمان و چه در برابر رسانه‌ها، درباره حملات اوکراین به بنغازی دروغ نگفته است. عذرخواهی زلنسکی تکلیف این ماجرا را یک‌بار برای همیشه روشن می‌کند.»

به گزارش روزنامه «ایل فولیو» به نقل از منابع دولتی، زلنسکی از نخست‌وزیر ایتالیا به دلیل کوتاهی کی‌یف در اطلاع‌رسانی به رم درباره این عملیات در لیبی، عذرخواهی کرده است.

دفتر نخست‌وزیری ایتالیا (کاخ کیجی) اعلام کرد که ملونی روز جمعه در گفتگویی تلفنی با زلنسکی، نگرانی خود را نسبت به عملیات نیروهای اوکراینی در بندر بنغازی ابراز داشته است.

دولت ایتالیا افزود که زلنسکی تأیید کرده این عملیات بدون هماهنگی قبلی با شرکا انجام شده و اطمینان داده است که نگرانی طرف ایتالیایی را درک می‌کند. پیش‌تر در روز جمعه، تاجانی گفته بود که ادعای زلنسکی مبنی بر هماهنگ بودن حمله اوکراین به بندر بنغازی لیبی با شرکای بین‌المللی، صحت ندارد.

روز دوشنبه، یک مقام لیبی، کی‌یف را مسئول حملات به بندر بنغازی دانست و این اقدام را غیرقابل قبول خواند. در این حمله اوکراینی، دو تن از نیروهای دریایی ارتش به اصطلاح «ملی» لیبی کشته شدند. وزارت امور خارجه لیبی نیز در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر دخالت کی‌یف در حملات به این بندر، خواستار ارائه توضیحات رسمی از سوی اوکراین شد.

روز چهارشنبه، ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر و وزیر زیرساخت و حمل‌ونقل ایتالیا، ابراز نگرانی کرد که استفاده از پهپادها در جریان حمله اوکراین به بندر لیبی، می‌تواند آزادی و ایمنی کشتیرانی در دریای مدیترانه را به خطر بیندازد.

تاجانی پیش‌تر گفته بود که حملات اوکراین به بندر لیبی، نقض حاکمیت این کشور محسوب می‌شود.