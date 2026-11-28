جوان آنلاین: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، ۴ رای در خصوص رقابت‌های لیگ برتر صادر کرد.

بر این اساس، باشگاه‌های پرسپولیس و پیکان به دلیل تاخیر در ورود به زمین به ترتیب ۳۰ و ۶۰ میلیون تومان جریمه شدند.

باشگاه فجرسپاسی به دلیل توهین تماشاگران منتسب به این باشگاه در دیدار با چادرملو و باشگاه ذوب‌آهن به دلیل تاخیر در ورد به زمین و استفاده تماشاگرام منتسب به این تیم از وسایل فاقد مجوز، هر دو ۵۰ میلیون تومان جریمه شدند.

همچنین کمیته انضباطی شکایت باشگاه ملوان از تراکتور را به اتهام توهین هواداران تیم تبریزی به مردم انزلی و تیم ملوان در دیدار با خیبر به دلیل اینکه قبلا تنبیهات انضباطی علیه باشگاه تراکتور در موضوع این شکایت اعمال شده بود، مختومه اعلام کرد.