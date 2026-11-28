جوان آنلاین: سناریوی نخست این است که نتانیاهو هیچ‌گونه امتیازی ندهد و اجازه دهد «بلوک تغییر» به همراه احزاب حریدی و عربی با تناقضات درون خود دست‌به‌گریبان بمانند، به این امید که دولت طی چند ماه آینده سقوط کرده و انتخابات زودهنگام برگزار شود.

سناریوی دوم، طرح تشکیل دولت وحدت است که رد کردن آن دشوار به نظر می‌رسد؛ در این سناریو، یا نتانیاهو از نخست‌وزیری کناره‌گیری می‌کند تا در ازای آن، اردوگاه او وزارتخانه‌های کلیدی مانند وزارت جنگ، دارایی، دادگستری و ریاست کنست را حفظ کند، یا خود ریاست دولت را بر عهده می‌گیرد اما کنترل مراکز قدرت در اختیار آیزنکوت و متحدانش قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، تعلل وتردید نتانیاهو ممکن است در نهایت او را با از دست رفتن موقعیت کنونی، روانه نیمکت اپوزیسیون کند.