بانک مرکزی در ادامه برخورد با سکوهای متخلف، دسترسی ۶ سکوی رمزارزی دیگر به ابزارهای برداشت غیرحضوری را محدود کرد.

جوان آنلاین: بانک مرکزی محدودیت های جدید علیه سکوهای تبادل رمزارز متخلف را به دلیل ترویج قیمت های بی معیار برای رمزارزهای پایه ثابت اعمال کرد.

این بانک در ادامه رسیدگی به تخلفات سکوهای تبادل رمزارز، اقدام به شناسایی سکوهایی کرده است که برخی الزامات ناظر بر عملیات مجاز خرید و فروش و مبادله رمزارز را رعایت نکرده اند.

در این خصوص علاوه بر محدویت های ایجاد شده برای سه سکوی رمزارزی در روزهای گذشته، شش سکوی تبادل رمزارز دیگر نیز شناسایی شدند و در چهارچوب صلاحیت های قانونی بانک مرکزی، دسترسی به ابزارهای برداشت غیرحضوری این سکوها از حساب های سپرده متعلق به آنها محدود شد.

گفتنی است بانک مرکزی پایش عملکرد سکوهای تبادل رمزارزی و مقابله با تخلفات آنها را ادامه خواهد داد.