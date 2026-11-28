جوان آنلاین: سردار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

سلام بر شهیدان ناوهای جوشن، سهند، سبلان و دنا؛ و سلام بر هم‌رزمانم در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که در جنگ تحمیلی سوم جانانه دفاع کردند و مایه افتخار ملت شدند.

دشمن ظالم و مستکبر بداند که گرفتن انتقام شهدای عرصه دریا عهدی است که با برادرانمان در نیروی دریایی ارتش، با خون بسته‌ایم.

هفتم آذر بر شما دریادلان قهرمان و خانواده‌های محترمتان گرامی باد.