مشاور نخست‌وزیر یمن با تأکید بر اینکه تکلیف جنگ مشخص شده است، از دولت سعودی خواست تسلیم شود؛ در غیر این صورت، یمن سلاح‌های راهبردی خود را استفاده خواهد کرد.

جوان آنلاین: حمید عبدالقادر عنتر، مشاور نخست‌وزیر یمن، امروز شنبه تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های مختلف و عمق خاک عربستان، از نظر نظامی تکلیف نبرد را مشخص کرده‌اند.

او گفت که ریاض برای جلوگیری از یک جنگ فراگیر، چاره‌ای جز پایان دادن به مداخله در یمن و پرداخت غرامت ندارد؛ جنگی که در صورت وقوع تمامی تأسیسات نفتی عربستان نابود شده و نظام حاکم این کشور به سمت سقوط خواهد رفت.

این مقام یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اظهار داشت: «نیروهای یمنی کنترل کامل جبهه‌های مختلف نبرد را به دست گرفته‌اند و تنها چند کانون محدود از مزدوران سعودی باقی مانده است.»

وی افزود عربستان برای خروج از بحران با حفظ آبرو، تنها یک گزینه پیش رو دارد و آن عقب‌نشینی کامل از یمن، تحویل دادن دولت وابسته به ریاض به صنعاء برای محاکمه به اتهام خیانت ملی و همچنین پرداخت غرامت خسارت‌های ناشی از جنگ است.

مشاور نخست‌وزیر یمن هشدار داد: «نادیده گرفتن این شروط از سوی عربستان به معنای حرکت به سمت گزینه جنگ فراگیر خواهد بود؛ جنگی که چیزی را باقی نخواهد گذاشت و به نابودی تأسیسات نفتی عربستان و سقوط نظام حاکم این کشور منجر خواهد شد.»

او با تأکید بر اینکه یمن امروز با گذشته تفاوت اساسی دارد، گفت صنعاء زرادخانه‌ای از تسلیحات مرگبار و راهبردی در اختیار دارد که هنوز از آن‌ها رونمایی نکرده است.

این مقام یمنی همچنین اعلام کرد تسلیحاتی که در نبردهای گذشته به کار گرفته شده‌اند، همگی در شمار سلاح‌های متعارف بوده‌اند و تسلیحات راهبردی همچنان به‌عنوان گزینه‌ای تعیین‌کننده برای صنعاء در صورت آغاز جنگ فراگیر با عربستان محفوظ مانده‌اند.