کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما قرقیزستان را به عنوان میزبان جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۸ انتخاب کرد.

جوان آنلاین: قرقیزستان میزبان جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۸ شد. این تصمیم در نشست کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر پوکت تایلند گرفته شد.

جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۸ از دوشنبه ۴ بهمن تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

در بیانیه فدراسیون فوتبال قرقیزستان آمده است: این یک رویداد تاریخی و افتخاری بزرگ برای کشور ما و همچنین گامی مهم در توسعه فوتسال قرقیزستان است.

قرقیزستان پیش از این تجربه میزبانی مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتسال آسیا را داشته است.

در آخرین دوره جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۲۶، تیم ملی ایران توانست در ضربات پنالتی، اندونزی میزبان را شکست دهد و قهرمان آسیا شود.

تیم ملی فوتسال ایران با ۱۴ قهرمانی در ۱۸ دوره جام ملت‌های آسیا، قدرت بلامنازع قاره کهن محسوب می‌شود.