جوان آنلاین: گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران و عراق آمادگی دارند پیشنهاد به‌روزشده مسکو برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس را بررسی کنند.

وی افزود: کشورهای عرب منطقه خلیج فارس طرح روسیه را با علاقه دریافت کرده و آمادگی خود را برای بررسی امکان اجرای عملی آن در صورت فراهم شدن شرایط مناسب اعلام کرده‌اند.

بوریسنکو گفت: طرح پیشنهادی روسیه بر این اصل استوار است که کشورهای ساحلی مسئولیت اصلی تأمین امنیت خود را بر عهده داشته باشند و در این زمینه منافع یکدیگر را نیز در نظر بگیرند؛ رویکردی که به تقویت امنیت و ثبات منطقه کمک خواهد کرد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد: مسکو امیدوار است این پیشنهادهای امنیتی زمینه‌ساز گفت‌وگوهای عملی برای تقویت ثبات و همکاری در منطقه خلیج فارس شود.