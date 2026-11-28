روزنامه ایندیپندنت با اشاره به پیامدهای حملات یمن علیه عربستان نوشت که این حملات با ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، سفرهای هوایی و زیرساخت‌های نفتی، به هرج و مرج در عربستان منجر شده است.

جوان آنلاین: روزنامه «ایندیپندنت» در گزارشی به پیامدهای حملات جنبش انصارالله یمن علیه عربستان سعودی و ایجاد آشفتگی در این کشور، از جمله لغو رویدادهای مهم بین‌المللی پرداخت.

این روزنامه نوشت حملات مرگبار علیه فرودگاه‌های عربستان، زیرساخت‌های نفتی و ساختمان‌های اداری همچنان هر روز اختلالات گسترده‌ای ایجاد می‌کند که تجارت و سفر را تهدید کرده و جان غیرنظامیانی را که در این درگیری گرفتار شده‌اند، به خطر می‌اندازد.

این در حالی است که ریاض در حال آماده شدن برای به تعویق انداختن یک کنفرانس مهم منطقه‌ای در حوزه مواد معدنی و معدن‌کاری به دلیل تداوم درگیری‌هاست که ضربه دیگری به فعالیت‌های تجاری و اعتبار عربستان وارد می‌کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته جاری اعلام کرد منابع مالی جنگ با ایران تنها تا ماه ژانویه در دسترس است و پس از آن ممکن است دموکرات‌ها برای محدود کردن اقدامات بیشتر تلاش کنند.

در همین حال، نیروهای مسلح یمن همچنان کارزار مؤثری را علیه عربستان، دنبال می‌کنند که به اختلال در تولید نفت و لغو پروازهای بین‌المللی منجر شده است.