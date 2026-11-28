روزنامه واشنگتن پست با اذعان به اصابت موشک ها و پهپادهای ایرانی به پایگاه آمریکا در بحرین از سرنوشت مبهم این پایگاه خبر داد.

جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن پست گزارش داد، تنها بخش کوچکی از بیش از ۸ هزار نیروی نظامی و کارکنان پیمانکار آمریکایی که پیش از جنگ با ایران در پایگاه پشتیبانی دریایی این کشور در بحرین مستقر بودند همچنان در این پایگاه حضور دارند و آینده حضور نظامی آمریکا در بحرین و دیگر کشورهای خلیج فارس نامشخص است.

بر اساس این گزارش، این پایگاه که مقر فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در منطقه و ناوگان پنجم این کشور بود پس از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران هدف حملات پهپادی و موشکی تلافی جویانه ایران قرار گرفت. بر اساس برآورد اداره پژوهش کنگره آمریکا خسارت واردشده به این پایگاه بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است.

با گذشت ۹ ماه از جنگ آمریکا علیه ایران هنوز مشخص نیست آیا این پایگاه به شرایط عملیاتی پیش از جنگ بازخواهد گشت؟ وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی انتقال نیروهای خود از منطقه خلیج فارس به اراضی اشغالی و اردن است.

پس از اصابت موشک ها و پهپادهای ایران، وزارت خارجه آمریکا در دوم مارس دستور خروج کارکنان غیرضروری دولت و اعضای خانواده آنها را صادر کرد. یک مسئول آمریکایی تاکید کرد که تا زمان حل و فصل شرایط و پایان حملات، نیروهای آمریکایی به این پایگاه نزدیک نخواهند شد.