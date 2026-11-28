جوان آنلاین: امیر اصغر علیپور، معاون منابع انسانی نیروی زمینی ارتش، ظهر امروز در جشنواره حضرت علی‌اکبر(ع) با اشاره به جایگاه سربازی در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امام شهید تأکید داشتند که سربازی در ایران با سربازی در سایر کشورها متفاوت است و خدمت سربازی در کشورمان همچون تلاوت قرآن و جهاد فی‌سبیل‌الله، ارزشی والا دارد.

وی با اشاره به بیانات فرمانده کل ارتش درباره جایگاه سربازان افزود: سربازان سرمایه عظیم انسانی و از ارکان دفاع از حقانیت و شرافت هستند. همچنین فرمانده نیروی زمینی ارتش، سربازان را ستون فقرات نیروهای مسلح و الگو و نمونه‌ای برای جوانان جامعه دانسته‌اند.

علیپور با بیان اینکه جشنواره جوان سرباز حضرت علی‌اکبر(ع) هر سال در سطوح و رده‌های مختلف نیروی زمینی ارتش برگزار می‌شود، گفت: این جشنواره با هدف اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا در حوزه خدمت وظیفه عمومی، شناسایی سربازان مستعد و توانمند، حمایت و سازماندهی آنان و معرفی الگوهای موفق به جامعه کارکنان وظیفه نیروهای مسلح برگزار می‌شود.

معاون منابع انسانی نیروی زمینی ارتش، ارتقای منزلت و قداست خدمت سربازی در جامعه و ترویج ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی، انقلابی و ملی را از دیگر اهداف این جشنواره عنوان کرد.

وی با اشاره به محورهای یازده‌گانه جشنواره جوان سرباز حضرت علی‌اکبر(ع) اظهار کرد: دفاع، امنیت و اقتدار ملی، ایثارگری و فداکاری، شهادت و جانبازی، نظم و انضباط اجتماعی، وظیفه‌شناسی و اقدامات برجسته، دینداری و بصیرت، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی، مسئولیت‌پذیری و خانواده، مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری، خلاقیت و نوآوری، سازندگی و تفکر بسیجی و همچنین ورزش، تربیت‌بدنی و آمادگی جسمانی از محورهای این جشنواره است.

علیپور در تشریح روند انتخاب برگزیدگان گفت: در مرحله نخست، از یگان‌ها و قرارگاه‌های مختلف نیروی زمینی ارتش در مجموع یک‌هزار و ۹۵ نفر معرفی شدند که پس از بررسی سوابق و داوری عملکرد آنان، ۳۴ نفر به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند.

وی در پایان با تبریک به برگزیدگان جشنواره اعلام کرد که پاداش منتخبین به حساب آنان واریز شده است.