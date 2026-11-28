دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش از بازنگری در نظام ارزشیابی و امتحانات، تدوین ضوابط معادل‌سازی مدارک تحصیلی و توسعه آموزش مجازی به‌عنوان سه برنامه اصلی پیش‌روی مدارس بین‌الملل خبر داد.

جوان آنلاین: محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش در نشست تخصصی با مدیران مدارس بین‌الملل، ضمن تشریح فرآیند جامع سامان‌دهی مدارس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران، از گذر این نهادهای آموزشی از سه مرحله سرنوشت‌ساز در مسیر ارتقای جایگاه و کارآمدی خبر داد و ارزش‌یابی و امتحانات، معادلسازی و تأیید مدارک تحصیلی و بهره‌گیری از ظرفیت سترگ مدارس مجازی را سه ستون فقرات توسعه آتی این مدارس برشمرد.

امانی با مروری بر مساعی صورت‌گرفته در راستای اعتلاء و بازتعریف جایگاه این مراکز، خاطرنشان ساخت: در طلیعه بازنگری اساسنامه مدارس بین‌الملل، توافق نظری پیرامون ماهیت و جوهره نظام بین‌الملل وجود نداشت؛ لکن با تبیین و تثبیت تعریفی مشترک، سایر اقدامات ساختاری نیز از انسجام و هارمونی لازم برخوردار شدند.

وی با تأکید بر اینکه دو مؤلفه کلیدی، نظام آموزشی مدارس بین‌الملل را از سایر نظام‌های رایج متمایز می‌سازد، افزود: نخستین مؤلفه، برنامه درسی این مراکز است که می‌بایست پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌ها و چارچوب‌های نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران حفظ نماید؛ و دومین مؤلفه، زبان آموزش است که طیف زبان‌های غیرفارسی را دربرمی‌گیرد. در اساسنامه مصوب، زبان انگلیسی به‌عنوان زبان مبنا تعیین گردیده، اما بستر فعالیت به سایر زبان‌های بین‌المللی از جمله عربی و روسی نیز پیش‌بینی و هموار گشته است.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به تدوین اساسنامه مذکور با رویکرد مسئله‌محوری و رفع ابهامات اجرایی، تصریح کرد: مباحث بنیادینی چون ضوابط ثبت‌نام فراگیران، اعتبار مدارک تحصیلی، اعطای مجوزها و انضباط برنامه‌های درسی در این سند به تفکیک تعیین تکلیف شده‌اند؛ اساسنامه‌ای که همچون سایر مصوبات بالادستی شورای عالی، از قابلیت پویایی، اصلاح و بازنگری متناسب با اقتضائات روز برخوردار است.

وی در ادامه افزود: پس از سامان‌دهی اساسنامه، مقوله برنامه درسی با هم‌افزایی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مرکز و شورای عالی آموزش‌وپرورش پیگیری شد تا دستاوردهای پیشین در حوزه محتوا نیز در چارچوب مهندسی‌شده جدید جای گیرند؛ رویکردی که ضمن پاسداشت تلاش‌های گذشته، مانع از هرگونه موازی‌کاری و هدررفت منابع می‌گردد.

امانی، «گارزش‌یابی و امتحانات را نخستین و مهم‌ترین محور پیش‌رو قلمداد کرد و اظهار داشت: باید ترتیبی اتخاذ گردد تا دانش‌آموزان این مدارس در صورت تمایل، با سهولت و روانی بیشتری به ادامه تحصیل در بدنه اصلی نظام آموزشی کشور بپردازند. حل‌ وفصل مسائل مربوط به ارزشیابی، سوابق تحصیلی، کنکور و اعتبار اسناد تحصیلی این عزیزان، مستلزم ارائه‌ راهکارهایی عملیاتی، متقن، قابل دفاع و مبتنی بر عدالت آموزشی است.

وی، تدوین راهنمای عمل معادلسازی و تأیید مدارک تحصیلی را به عنوان دومین محور راهبردی ذکر کرد و گفت: با عنایت به پیچیدگی‌های اجرایی و نوپا بودن این عرصه درغیاب تجارب تثبیت‌شده پیشین، تدوین شیوه‌نامه‌ای کارآمد و راهگشا امری اجتناب‌ناپذیر است که خوشبختانه اقدامات متناظر جهت سامان‌دهی آن با جدیت در دست پیگیری است.

امانی همچنین با اشاره به تصویب اساسنامه مترقی مدارس مجازی در شورای عالی آموزش‌وپرورش، تقاطع و تلفیق آموزش مجازی با مأموریت مدارس بین‌الملل را پنجره‌ای نو به‌سوی فرصت‌های سترگ آموزشی خواند و تأکید کرد: نظام نوین مدرسه مجازی، ماهیتی متمایز از الگوهای سنتی آموزش از راه دور دارد و حتی گستره فعالیت در مقطع تحصیلی ابتدایی نیز در آن پیش‌بینی شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش در تبیین ابعاد این ظرفیت نوین گفت: هم‌افزایی میان ظرفیت‌های مدارس بین‌الملل و بستر آموزش مجازی، بستر مناسبی را برای جذب مخاطبان جدید، از جمله دانش‌آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور و سایر مشتاقان فراگیری فراهم می‌سازد؛ به‌طوری‌که این دسته از فراگیران می‌توانند در عین استمرار تحصیل در مدارس محل اقامت خود، از مزایای دریافت مدرک رسمی از نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران نیز بهره‌مند گردند.