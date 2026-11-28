خبرگزاری رویترز ادعا کرد در پی غرق شدن یک کشتی جنگی روسی در بندر بنغازی لیبی بر اثر حمله اوکراین در روز یکشنبه گذشته،‌ کاروانی از کشتی‌های روسی حامل خودروهای نظامی، مسیر خود را از لیبی به سمت الجزایر تغییر دادند و بازگشتند.

جوان آنلاین: یک مقام نظامی اروپایی گفت این کاروان دریایی که کشتی جنگی «گولوکو» (Golovko) آن را همراهی می‌کرد در نزدیکی تنگه سیسیل در همان روز حمله اوکراین به یک کشتی جنگی در ساحل لیبی، تغییر مسیر داد و بازگشت. این مساله نگرانی‌ها را نسبت به گسترش دایره جنگ و رسیدن آن به سواحل مدیترانه و خاورمیانه افزایش داد.

یک مقام اطلاعات نظامی اوکراینی و یک مقام امنیتی خاورمیانه‌ای آگاه از موضوع نیز بازگشت این کاروان کشتی‌های روسی از مسیر لیبی را تائید کردند. بازگشت این کاروان نشان می‌دهد که روسیه در پی حمله پهپادی هفته گذشته اوکراین درصدد محافظت از دارایی‌های دریایی خود است.

پهپادهای دریایی اوکراینی روز ۲۲ نوامبر (یکشنبه اول آذر) کشتی جنگی روسی «مرکوری» را در بندر بنغازی غرق کردند. یک روز پیش از آن نیز اوکراین به یک کشتی تجاری مرتبط با ارتش روسیه در خلیج فنلاند حمله کرده بود.

وزارت دفاع روسیه تا این لحظه توضیحاتی در این خصوص ارائه نداده است.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این خصوص تاکید کرد که کشورش قبل از حمله به کشتی‌های روسی در نقاط مختلف جهان، با کشورهایی که ممکن است تحت تاثیر این حملات قرار گیرند، هماهنگی انجام می‌دهد. وی با اشاره به وجود تماس های دیپلماتیک گفت که اوکراین بدون هماهنگی با شرکای دیگر، هیچگاه حمله‌ای انجام نمی‌دهد.

در همین حال کشور ایتالیا از حمله به کشتی‌های روسی در سواحل لیبی انتقاد کرده و آن را نقض حاکمیت این کشور آفریقایی که جنگ داخلی آن را تضعیف کرده است، توصیف کرد اما زلنسکی گفت که عملیات خارج از منطقه درگیری رخ داده و کشتی مرکوری هدفی کاملا عادلانه است.

رئیس جمهور اوکراین خاطرنشان کرد که کشورش نمی‌تواند به کشتی‌های روسی اجازه حمله یا انتقال تجهیزات نظامی بدهد.

همچنین «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین، روز پنجشنبه گفت کشورش به‌دنبال گسترش دامنه جنگ با روسیه تا سواحل لیبی نیست. سیبیها در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با «طاهر الباعور» همتای لیبیایی خود، تماس تلفنی داشته و تأکید کرده است که «هیچ‌یک از اقدامات اوکراین علیه لیبی یا مردم این کشور نبوده است.»

وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد که کشورش صرفاً اهداف نظامی روسیه را هدف قرار داده است؛ اهدافی که به‌طور مستقیم در جنگ روسیه نقش دارند. او افزود: «ما هیچ قصدی برای گسترش دامنه جنگ روسیه علیه اوکراین به لیبی یا هیچ کشور دیگری نداریم.»