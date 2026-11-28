خطوط هوایی «نورس آتلانتیک» به عنوان یک شرکت هواپیمایی نروژی به دلیل افزایش شدید هزینه‌های سوخت ناشی از تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، وارد روند ورشکستگی شد.

جوان آنلاین: شرکت هواپیمایی نورس آتلانتیک (NORSE.OL) به عنوان یکی از خطوط هوایی ارزان قیمت نروژ، اعلام کرد که پس از توقف فروش بلیت و لغو تمام پروازها، در حال ثبت درخواست ورشکستگی واحد عملیاتی خود در نروژ است.

این شرکت هواپیمایی، جدیدترین ایرلاینی است که در نتیجه افزایش شدید هزینه‌های سوخت ناشی از تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران متحمل خسارت شده است. نورس پس از «ایربالتیک لتونی»، دومین شرکت هواپیمایی اروپایی است که در سال جاری میلادی وارد روند ورشکستگی می‌شود.

رویترز، این وضعیت را خسارات حاصل از جنگ علیه ایران بر شرکت‌های هواپیمایی که پوشش بیمه خطرات سوخت را نداشتند، خواند.

ایویند روالد مدیرعامل این شرکت هواپیمایی دیروز (جمعه) به شبکه تلویزیونی NRK نروژ گفت: ما قادر به تحمل هزینه‌های اضافی نبودیم. (بهای) سوخت چیزی بود که این شرکت را سرنگون کرد.

این شرکت هواپیمایی پیش از این هم اعلام کرد که شرکت‌های لیزینگ مالک ناوگان ۱۲ فروندی آن، قراردادهای اجاره هواپیما را فسخ کرده اند.

شرکت نورس آتلانتیک روز چهارشنبه هم اعلام کرده بود که وضعیت مالی آن «بحرانی» است و یک روز بعد هشدار داد که هیات مدیره در صورت عدم تامین بودجه، ممکن است اعلام ورشکستگی کند.

این شرکت هواپیمایی به مسافران توصیه کرده است که به فرودگاه نروند و افزود که خدمات مشتری دیگر در دسترس نیست و مسافران می‌توانند در طول فرآیند ورشکستگی درخواست بازپرداخت وجه خود را ارائه دهند، هرچند ثبت درخواست، تضمینی برای پرداخت وجه نیست.

شرکت نورس در سال ۲۰۲۱ توسط بیورن تور لارسن کارآفرین نروژی تاسیس شد. این شرکت قصد داشت پس از توقف پروازهای «نروژ ایر» به دلیل همه‌گیری کرونا، پروازهای ارزان قیمت بر فراز اقیانوس اطلس را از سر بگیرد.

رویترز در همین زمینه اضافه کرده است: صنعت هوانوردی جهانی در حال حاضر به دلیل حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و افزایش هزینه‌های سوخت، بدترین بحران خود از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ را تجربه می‌کند.