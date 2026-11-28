با پیشروی گادی آیزنکوت در مذاکرات تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی، نتانیاهو احساس خطر کرده و در حال بررسی پیشنهاد نخست‌وزیری چرخشی است؛ طرحی که بر اساس آن، آیزنکوت در دوره نخست ریاست کابینه را برعهده خواهد گرفت. این چرخش موضع، در حالی مطرح می‌شود که لیکود بر تداوم نخست‌وزیری نتانیاهو در تمام دوره کابینه آینده اصرار دارد.

جوان آنلاین: هم‌زمان با افزایش تحرکات گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» برای تشکیل کابینه و نزدیک‌شدن به پایان مهلت مأموریت ۲۸ روزه او، گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی از بررسی پیشنهاد نخست‌وزیری چرخشی از سوی بنیامین نتانیاهو حکایت دارد؛ پیشنهادی که در صورت تحقق، به آیزنکوت امکان می‌دهد ابتدا ریاست کابینه را برعهده بگیرد و نتانیاهو در مرحله بعد نخست‌وزیر شود.

روزنامه «تایمز اسرائیل» گزارش داد نتانیاهو در حال آماده‌سازی پیشنهاد تشکیل دولت وحدت بر اساس توافق نخست‌وزیری چرخشی است.

شبکه ۱۳ تلویزیون نیز اعلام کرد این پیشنهاد در محافل نزدیک به نخست‌وزیر در دست بررسی است و درباره آن میان مقام‌های دفتر نخست‌وزیری اختلاف‌نظر وجود دارد.

شبکه دولتی «کان» نیز نوشت این پیشنهاد از طریق واسطه‌ها و به‌صورت غیررسمی به آیزنکوت منتقل شده است. بر اساس این گزارش، هنوز موضع رسمی حزب لیکود درباره چنین توافقی اعلام نشده و در داخل این حزب نیز درباره پذیرش آن اختلاف‌نظر وجود دارد.

با این حال، شبکه ۱۳ گزارش داد آیزنکوت نسبت به پیشنهادهای نتانیاهو بدبین است و همچنان تلاش می‌کند پیش از پایان مهلت مأموریت خود، کابینه جدید را تشکیل دهد.