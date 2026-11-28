برگزاری شینهوا با اشاره به گسترش کاربردهای عملی هوش مصنوعی در صنایع چین، ظرفیت گسترده تولید برق، توسعه زیرساخت‌های محاسباتی و عرضه مدل‌های متن‌باز و مقرون‌به‌صرفه را از جمله مزیت‌های این کشور در رقابت جهانی هوش مصنوعی دانست و تاکید کرد که تداوم نوآوری و پیوند فناوری با نیازهای واقعی اقتصاد، مسیر توسعه این صنعت را تعیین خواهد کرد.

جوان آنلاین: این رسانه چینی پس از محدودیت‌های فناورانه غرب علیه صنعت هوش مصنوعی چین، می‌نویسد که اگر این صنعت صرفا یک حباب سفته‌بازانه است، تلاش‌های مستمر برای مهار آن به‌عنوان یک تهدید راهبردی چگونه توجیه می‌شود؟

این رسانه با اشاره به چالش‌های پیشِ روی چین برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در حوزه تراشه‌ها و زیرساخت‌های محاسباتی، افزود: «پکن در پانزدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰)، دستیابی به جهش‌های فناورانه در هسته‌های اصلی هوش مصنوعی و اجرای کامل ابتکار هوش مصنوعی پلاس را در دستور کار قرار داده است.»

همچنین، هدف از اجرای این ابتکار، ادغام هوش مصنوعی در نوآوری‌های فناورانه، توسعه صنعتی و طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است.

شینهوا با استناد به گزارش نهادهای صنعتی چینی، تاکید دارد که بیش از ۳۰ درصد شرکت‌های بزرگ صنعتی این کشور از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و کارخانه‌های هوشمند پیشرو نیز این فناوری را در بیش از ۷۰ درصد فعالیت‌های عملیاتی خود به کار گرفته‌اند.

بر اساس آمارهای نهادهای صنعتی چین، ارزش صنایع اصلی هوش مصنوعی این کشور در سال گذشته از ۱۷۹ میلیارد دلار فراتر رفت که نسبت به سال ۲۰۲۴ رشدی ۴۰ درصدی داشته است.

همچنین، شمار شرکت‌های فعال در این حوزه نیز از ۶ هزار و ۲۰۰ واحد عبور کرده است.

این رسانه چینی با اشاره به استقبال جهانی از مدل‌های هوش مصنوعی این کشور، تاکید داشت که «مدل‌های چینی در پلتفرم اوپن‌روتر (OpenRouter) طی بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵ (۹ تا ۱۵ نوامبر)، ۱۱۹ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد توکن مصرف هفتگی ثبت کردند.

به نوشته شینهوا، رویکرد متن‌باز مدل‌های چینی راهکارهایی مقرون‌به‌صرفه را در اختیار کسب‌وکارهای سراسر جهان قرار داده است.

بنابراین، محدودیت‌های خارجی اگرچه ممکن است هزینه‌های توسعه را افزایش دهند اما لزوما مانع پیشرفت این صنعت، نخواهند شد.

بر اساس گزارش این رسانه، چین با تکیه بر بازار بزرگ داخلی، زیست‌بوم صنعتی فعال، زیرساخت‌های مستحکم و تنوع کاربردهای این فناوری، دستیابی به ارزش بیش از یک تیلیارد و ۵۰۰ میلیارد دلار را برای صنایع مرتبط با هوش مصنوعی تا پایان سال ۲۰۳۰، هدف‌گذاری کرده است.

شینهوا دربخش دیگر گزارش خود، ظرفیت بالای تولید برق چین را یکی دیگر از پایه‌های اصلی توسعه صنعت هوش مصنوعی این کشور دانست و نوشت: «چین حدود یک‌سوم برق جهان را تولید می‌کند و بزرگترین و سریع‌ترین نظام روبه‌رشد انرژی‌های تجدیدپذیر دنیا را در اختیار دارد.»

بر اساس گزارش اداره داده چین، ظرفیت محاسبات هوشمند این کشور در پایان سال گذشته به یک میلیون و ۵۹۰ هزار پتافلاپس رسید.

هم‌زمان، هماهنگی بیشتر میان زیرساخت‌های محاسباتی و شبکه‌های تامین انرژی، زمینه را برای استفاده گسترده‌تر از برق پاک در توسعه هوش مصنوعی، فراهم کرده است.

این رسانه چینی در پایان هشدار داد که ایجاد مانع در مسیر همکاری‌های جهانی هوش مصنوعی، می‌تواند به چندپارگی زیست‌بوم‌های فناورانه و تضعیف هم‌افزایی‌های بین‌المللی منجر شود.

شینهوا با اشاره به نقش مدل‌های متن‌باز چین در فراهم کردن دسترسی مقرون‌به‌صرفه کشورهای در حال توسعه به این فناوری، تاکید داشت که آینده صنعت هوش مصنوعی نه با نوسانات کوتاه‌مدت بازارهای مالی، بلکه با تداوم نوآوری، گسترش کاربردهای واقعی و توانایی آن در خلق ارزش اقتصادی پایدار رقم خواهد خورد.