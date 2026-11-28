دبیر اجرایی دهمین کنگره نارسایی قلب ایران گفت: حداقل نیمی از موارد نارسایی قلب مربوط به تنگی عروق کرونر است که می توان با تشخیص به موقع، درمان های دارویی و بدون جراحی آن را درمان کرد.

جوان آنلاین: وحید اسلامی، در آستانه برپایی دهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، افزود: در صورت تشخیص به موقع، آسیب ناشی از تنگی عروق به کمک روش های دارویی قابل درمان است؛ اما تشخیص دیرهنگام این عارضه به دلیل آنکه باعث آسیب به عضله قلب می شود، نیازمند درمان های غیر دارویی و بعضا جراحی است.

به گزارش مهر، وی تصریح کرد: در مواقعی که تنگی عروق کرونری شدید نباشد، بخصوص در مواردی که میزان تنگی این عروق کمتر از ۵۰ درصد است، احتیاج به تعبیه استنت نیست. در چنین مواقعی پزشک با گرفتن شرح حال بیمار، ارزیابی مدت بروز علایم قلبی و محل تنگی عروق، درمان های دارویی مناسب را برای وی تجویز می‌کند.

اسلامی ادامه داد: حتی در مواردی که میزان گرفتگی عروق شدیدتر و بالای ۵۰ درصد نیز است، درشرایط بالینی خاص بیمارمی‌تواند، کاندید درمان دارویی باشد.

وی با ابراز تاسف از اینکه برخی پزشکان بدون توجه به این جزییات، برای بیمارانی که ممکن است، کاندید صرفا درمان های دارویی باشند، در مواردی استنت غیر ضروری تعبیه می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه مهم ترین عامل بیماری‌های‌ قلبی عروقی، تنگی عروق کرونر است در کنگره امسال چند بخش به موضوع گرفتگی عروق کرونر و درمان های پیشرفته آن اختصاص یافته است.

اسلامی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر درمان‌های غیر جراحی نارسایی قلب بسیار مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: امروزه بسیاری از موارد نارسایی قلب علاوه بر تنگی عروق کرونری می‌تواند به علت تنگی یا نارسایی دریچه های قلبی نیز باشد که خوشبختانه با پیشرفت تجهیزات، تکنیک‌ها و مهارت‌های جدید در این حوزه، می‌توانیم، شمار زیادی از اختلالات دریچه ای را نیز از طریق روش های غیر جراحی و با تکنیکی شبیه آنژیوگرافی اصلاح کنیم.

وی افزود: همچنین در چند سال اخیر با استفاده از تجهیزات پیشرفته جدید می توان عروق با تنگی های سفت و کلسیم دار شدید را هم در مواردی زیادی درمان کرد و خوشبختانه نیاز به جراحی قلب در این بیماران نیز کاهش یافته است.

اسلامی با بیان اینکه در این کنگره این قبیل درمان های جدید مورد بحث متخصصان این رشته قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: همچنین مباحثی همچون بارداری و بیماری های قلبی، ابتلا به بیماری های قلبی در بیماران سرطانی که شیمی درمانی می‌کنند، استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص و درمان نارسایی قلب و نیز مباحث نوین مربوط به کاهش وزن و پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و متابولیکی مطرح خواهد شد.

وی در مورد اهمیت پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی، گفت: هر چقدر که عوامل خطرزا بیشتر کنترل شوند، احتمال ابتلا به بیماری های قلبی به شدت کاهش پیدا می‌کند. برای مثال حداقل نیمی از بیماران قلبی با تغییر سبک زندگی به خصوص ورزش، کاهش وزن و مصرف نکردن دخانیات می‌توانند تا پایان عمر احتمال بروز و شدت بیماری قلبی را به تاخیر انداخته، سال‌های طولانی‌تری را به زندگی ادامه دهند.

دهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، از ۲۵ تا۲۷ آذر ۱۴۰۵ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.