یک مسئول یمنی نسبت به فروپاشی نظام حاکم بر عربستان و نابودی تأسیسات نفتی این کشور هشدار داد.

جوان آنلاین: حمید عبدالقادر عنتر مشاور نخست وزیر یمن تاکید کرد که نیروهای این کشور پرونده نبرد با دشمن سعودی را در جبهه های مختلف و عمق عربستان نهایی کرده اند.

وی اضافه کرد که نیروهای مسلح یمن کنترل کامل جبهه های درگیری را در اختیار گرفته اند و تنها برخی مناطق محدود وابسته به مزدوران عربستان باقی مانده است.

حمید عبدالقادر بیان کرد: تنها یک گزینه پیش روی عربستان برای حفظ آبروی این کشور باقی مانده است؛ عقب نشینی کامل از یمن و تسلیم کردن دولت دست نشانده یمن به صنعا با هدف محاکمه اعضای آن به اتهام خیانت به کشور و پرداخت غرامت جنگی.

وی گفت: بی توجهی عربستان به این موارد به معنی حرکت به سمت جنگ فراگیری است که در نهایت به نابودی تأسیسات نفتی عربستان و سقوط رژیم حاکم بر این کشور منجر خواهد شد. یمن امروز کاملا با یمن دیروز تفاوت دارد؛ صنعا امروزه ذخایر تسلیحاتی راهبردی در اختیار دارد که هنوز از آنها رونمایی نکرده است. اگر جنگ فراگیر با عربستان شکل بگیرد از این سلاح های راهبردی رونمایی می شود.