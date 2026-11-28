\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u06cc\u06a9 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u0627\u0644\u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u06cc\u06a9 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u062f\u0631 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0646\u0631 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0642 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0628\u0631\u062c\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0647\u0646\u0648\u0632 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.