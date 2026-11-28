روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که ارتش آمریکا حدود ۶ پهپاد را که در اطراف پایگاه هوایی لاکنهیث متعلق به نیروی هوایی سلطنتی انگلیس پرواز می‌کردند، رهگیری و از منطقه دور کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گزارش داد که ارتش آمریکا در اوایل ماه نوامبر جاری، حدود ۶ پهپاد را که در اطراف پایگاه هوایی «لاکنهیث» متعلق به نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در حال پرواز بودند، رهگیری کرد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، برای مقابله با این پهپادها از فناوری ضدپهپادی آمریکا استفاده شد و این عملیات با موفقیت انجام گرفت؛ با این حال، نیروهای انگلیسی یا آمریکایی موفق نشدند هیچ‌یک از پهپادها را به دست آورند.

روزنامه «تایمز» و شبکه اسکای‌نیوز نیز چند روز پیش گزارش داده بودند که نیروی هوایی سلطنتی انگلیس برای محافظت از هواپیماهای خود در برابر تهدید پهپادها، آن‌ها را در طول شب به آشیانه‌ها و پناهگاه‌ها منتقل می‌کند.

در همین ارتباط، رویترز گزارش داد که نیروهای نظامی نیروی هوایی آمریکا در اوایل ماه جاری میلادی، پس از مشاهده «فعالیت مشکوک پهپادهای غیرمجاز» در پایگاه لاکنهیث، برای مقابله با این وضعیت اقدام کردند. این اتفاق تنها چند روز پس از انتقال هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا از یک پایگاه هوایی دیگر در انگلیس به پایگاه لاکنهیث رخ داد.

نیروهای آمریکایی ماه گذشته میلادی تمامی بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در «فیرفورد» خارج کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پلیس منطقه گلاسترشر از وقوع یک «حادثه بزرگ» در منطقه ویلفورد در غرب انگلیس خبر داد و شماری از ساختمان‌های اطراف پایگاه هوایی را تخلیه کرد.