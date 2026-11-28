مدیرکل هواشناسی استان تهران، از افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از شنبه تا دوشنبه خبر داد و گفت: از عصر دوشنبه با ورود سامانه بارشی، باران و در ارتفاعات برف پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: حمیدرضا خورشیدی، گفت: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری است و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به هشدار زرد آلودگی شماره ۶ افزود: از شنبه تا دوشنبه، با افزایش پایداری جو و نبود وزش باد قابل‌ملاحظه، آلاینده‌های جوی افزایش می‌یابد و کیفیت هوا کاهش پیدا می‌کند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: از بعدازظهر دوشنبه با ورود سامانه بارشی، افزایش ابر، بارش باران و وزش باد شدید موقتی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود. در نیمه شمالی استان باران و برف و در ارتفاعات برف و مه دور از انتظار نیست.