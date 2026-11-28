روزنامه ایندیپندنت از عدم دسترسی وزارت دفاع انگلیس به اطلاعات تماس نیمی از نیروهای ذخیره ارتش این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت دفاع انگلیس اطلاعات تماس ۴۵ هزار نیروی ذخیره ارتش را در اختیار ندارد و نتوانسته با حدود ۴۵ هزار نفر از مجموع ۹۵ هزار نظامی سابق بخش نیروهای ذخیره راهبردی ارتش ارتباط برقرار کند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، دولت انگلیس با ارسال نامه و ایمیل تلاش می‌ کند با نظامیان سابقی که در شرایط اضطراری از نظر قانونی موظف به بازگشت به خدمت هستند دوباره ارتباط برقرار کند.

بر اساس این گزارش به افرادی که طی چهار سال گذشته خدمت را ترک کرده‌ اند در ازای پاسخگویی ۵۰ پوند پرداخت می‌ شود.

ژنرال سر رولی واکر رئیس ستاد ارتش انگلیس نیز در نامه‌ای جداگانه از نظامیان سابق خواسته است مهارت‌ها و تجربیاتی را که پس از ترک خدمت به دست آورده‌اند اعلام کنند تا در صورت نیاز در سال‌ های آینده از این توانمندی ‌ها استفاده شود.